"Hay que sostener los protocolos de cuidados en las escuelas", dijo Trotta

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró este lunes que "hay que sostener los protocolos de cuidados" en el regreso a la presencialidad en las escuelas, lo que supone distanciamiento físico de un metro y medio, uso de tapabocas y la correcta ventilación, según las recomendaciones unánimes de los especialistas.



El ministro destacó que "sigue siendo un momento excepcional" a pesar de que la realidad de la segunda o posible tercera ola "no es la misma que la primera, ya que mejoraron los indicadores sanitarios y avanzamos fuertemente con la vacunación".



En ese marco, el titular de la cartera educativa planteó que es necesario "sostener los protocolos", para así poder "conjugar el derecho a la salud con el derecho a la educación", afirmó Trotta.



Sin embargo, considerando la experiencia de los países del hemisferio norte, desde la cartera de educación prevén que se podrá "mantener la presencialidad en las escuelas dado el impacto del Covid-19 en términos de internación es mucho más bajo gracias a la inmunidad que genera la vacuna".



En este sentido, Trotta resaltó la incipiente vacunación a mayores de 12 años con comorbilidades, quienes "se encuentran en la primera etapa de protegerse frente al coronavirus", para volver de manera segura a la presencialidad "después de la segunda dosis".



Consultado por el fin del ciclo lectivo, el ministro confirmó que será en la segunda semana de diciembre pero que, para aquellos estudiantes de todos los niveles que no logren acreditar al menos el 70% de los contenidos priorizados de la unidad pedagógica 2020-2021, "se extenderá tanto en diciembre como en febrero y, si es necesario, también en marzo".



"Seguiremos robusteciendo las instancias educativas de aquellos estudiantes que tuvieron mayor intermitencia o menor intensidad en el vínculo con la escuela", aseguró al respecto Trotta.



Por último, resaltó que el nuevo desafío es una mejor y mayor conectividad, una "herramienta central no sólo en el marco de la pandemia", que requiere de la "responsabilidad indelegable del Estado".



En consecuencia, detalló que se están distribuyendo nuevamente un total de 633 mil computadoras del Programa Conectar Igualdad, "una política que fue desarticulada", pero ahora puesta nuevamente en marcha, con una previsión de 500 mil entregas más, acompañadas de "la garantía de navegabilidad gratuita en las instalaciones educativas".