Covid-19: combinación de vacunas, la estrategia del Gobierno ante la cepa Delta

Combinación de vacunas

La variante Delta en el país

El Gobierno despliega al máximo su capacidad operativa para la, en un mes marcado por la aparición de casos de la variante Delta, que obliga a amplificar las estrategias hacia el objetivo central de inmunizar a la mayor cantidad de personas en el país.El objetivo del Gobierno, tal como anunció el viernes el presidente Alberto Fernández, espara completar los esquemas y reforzar la inmunidad sobre todo en las personas mayores de 50 años, en especial quienes tienen más tiempo desde la primera dosis.Con el inicio esta semana de laa quienes habían recibido hace meses la primera dosis de Sputnik V se agilizó la carrera sanitaria contra el coronavirus en la Argentina, que habrá distribuido -hasta este fin de semana- un millón y medio de dosis de la vacuna Moderna en los 24 distritos.Según explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, esas 1.514.940 vacunas se utilizarán como segundas dosis en los esquemas iniciados con la Sputnik V en todo el país, de acuerdo con el Plan Estratégico de Vacunación de cada jurisdicción.Por cantidad de población,que contarán cada una con más de cien mil vacunas.Es que esos distritospor lo que resulta clave contener allí la expansión de los casos.Esta semana quedóde un estudio que cuenta con la cooperación del Fondo Ruso de Inversión Directa y que fue realizado en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Córdoba, La Rioja y San Luis.En base a los datos preliminares de los análisis y la experiencia internacional se resolvió ofrecer a la población de manera optativa las siguientes combinaciones: Sputnik V (componente 1) y AstraZeneca; Sputnik V (componente 1) y Moderna, y AstraZeneca y Moderna.Este mespor el laboratorio Richmond, de los cuales ya entraron en circulación esta semana 150 mil.Las muestras de la vacuna producidas en la Argentina "han superado con éxito el control de calidad en el Centro Gamaleya el 3 de agosto" último, informaron el Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica argentina, en un comunicado conjunto.Esta semana médicos, investigadores y referentes científicossimilar a la obtenida cuando se aplica un mismo fármaco.Incluso, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, aseguró que pueden "quedarse tranquilos" quienes elijan esta opción y garantizó que, por ejemplo, si se combina Sputnik V con AstraZeneca se da "prácticamente la misma respuesta inmune" que si se utilizaran las dos dosis de la vacuna rusa.Con todo, la atención sigue puesta en cómo evolucionará la presencia de la variante Delta en el país, luego de que el jueves último el, a partir de haberse detectado dos casos positivos de la variante más contagiosa de la enfermedad en CABA.Se sabe que la Delta "progresivamente escapa a los bloqueos", advirtió Quirós y, por eso, la discusión no pasa por "si va a circular o no" la variante, sino por darle una "velocidad acelerada" a la vacunación en las próximas semanas, "antes de que eso ocurra de manera manifiesta o más masiva".Ante este panorama, "utilizar vacunas de AstraZeneca y Moderna como segundas dosis de la Sputnik V es seguro y permite alcanzar un nivel similar de anticuerpos frente al coronavirus, respecto al esquema original", recomendó Quirós.Alineados en la estrategia nacional, tanto CABA como la provincia de Buenos Aires emitieron desde el jueves último cientos de miles de turnos para la aplicación de una segunda dosis a quienes ya contaban desde hace tiempo con la primera de Sputnik V.Enno sólo serán destinadas como segunda dosis de Sputnik V, sino también a adolescentes con comorbilidades, de entre 12 y 18 años.La, con más de 10 millones de personas que ya recibieron una vacuna, también apuesta a la combinación de fármacos en agosto, ante la preocupación -como admitió el flamante ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak- por la posibilidad de que un avance de la variante Delta derive en una tercera ola de Covid-19 en el país."Lo más importante es completar esquemas de vacunación", insistió Kreplak y renovó su convicción de que es necesario "prepararse para cualquier escenario" porque no se sabe "cómo se va a comportar el virus con la incorporación de la variante Delta".Explicó que "la combinación de vacunas es algo habitual" y, como ejemplo, mencionó que "probablemente nadie sepa de qué laboratorio es la doble de adultos, la de la gripe o cualquiera de las del calendario, pero siempre son esquemas heterólogos".Actualmente, se registra enun 57% de la variante Gamma (Manaos), un 20% de la Lambda (Andina), 13% de la Alfa (Reino Unido), 1% de la Épsilon (California), 1% de la Delta (India) y un 8% de otras."En el país, la Manaos y Andina conforman el 80% del total", especificó Kreplak y contó que "en los lugares donde hubo tercera ola, había 80% de variante británica".Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 42.601.930 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.941.100 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield.A ellas se agregó la llegada ayer viernes de las primeras 200 mil dosis de la vacuna Convidecia, desarrollo canadiense-chino del laboratorio Cansino.En total, el Estado nacional compró 5.400.000 de esas vacunas, que son monodosis, y también firmaron contratos Buenos Aires, CABA y Mendoza.En paralelo,, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales al respecto.