Profundizan “trabajo interjurisdiccional” en materia de políticas de cuidado

Durante la reunión se plantearon líneas de acción integrales e interjuridisccionales con perspectiva de género.



La vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, llevaron adelante el encuentro que contó con la presencia de la secretaria de Igualdad y Diversidad de la Nación, Cecilia Merchán.



“Es un eje temático que está en tensión, que hay que abordarlo, definiendo estrategias para poder revertirlo porque también es verdad que en este contexto de pandemia las tareas de cuidado también se pusieron en jaque y son parte de esas actividades que se consideraban esenciales porque no se pueden dejar de hacer y que en un 90 por ciento recaen en la vida de las mujeres. Y cuando uno piensa las tareas de cuidado muchas veces la circunscribe solo a un sector, pensar integralmente es una necesidad, pensar con perspectiva de género es un imperativo”, afirmó Stratta.



En ese sentido, la vicegobernadora añadió: “Todas las políticas públicas tienen que tener una mirada transversal. Ya no podemos pensar en compartimentos estancos ni a cargo de un área o un organismo, o un Ministerio. Las políticas tienen que ser integrales para dar respuestas integrales a las demandas que tenemos como sociedad”.



La ministra de Desarrollo Social, sostuvo: “El objetivo es consolidar una estrategia de cuidados en la agenda pública, en el marco de las acciones que se impulsan a través del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad. Nuestro desafío es pensar una agenda que se constituya a partir de las características propias de las diversas comunidades, como son las rurales, las urbanas y las de las islas".



"En nuestra provincia una experiencia de trabajo interministerial focalizada en el cuidado es la Mesa de Primera Infancia, que nos permite avanzar en una mirada integral de las políticas que buscan acompañar en desarrollo de las niñas y los niños desde sus primeros años. A su vez, es importante poner en valor que las acciones de cuidado están vinculadas con la dimensión del trabajo y profundizarlas nos permite también fortalecer la generación de empleo, como nos ha marcado el gobernador Gustavo Bordet", resaltó Paira.



Por su parte, Merchán indicó: “La pandemia puso de manifiesto que las tareas de cuidado son esenciales, que no se pueden abandonar, en este contexto son las tareas que no se contabilizan si se enmarcan como productivas en los análisis económicos y poco remuneradas, un rol que llevamos fundamentalmente las mujeres”.



“Debemos poner en el centro de la discusión los cuidados como parte de la solución de la salida social, cultural, pero fundamentalmente de la salida económica del país”, agregó la funcionaria nacional.



También participaron de la actividad la subsecretaria de Igualdad, Pilar Escalante; las directoras nacionales de Políticas de Cuidado, Lucía Cirmi Obon; y de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Iris Roxana Pezzarini; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablun; la vicepresidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Alejandra Ramírez; la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi; el coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore; la jefa de la oficina de Villaguay y referente de género de Anses en Entre Ríos, Vanina Bodeman; responsable de área de Abordaje Territorial de Centro de Referencia, María Emilia Comas; el director de la UGL PAMI Paraná, Claudio Ledesma; la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, Claudia Azcárate; y Juliana Boeykens, integrante del equipo de Primera Infancia de la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud.



Durante el encuentro se presentaron las líneas generales del Mapa Federal de Cuidados, una herramienta que impulsa el gobierno nacional a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se articula con la Campaña Nacional Cuidar en Igualdad. En este sentido, se acordó avanzar en un espacio provincial que permitirá coordinar y reorientar con perspectiva de género las acciones y políticas que se implementan desde el Estado en materia de cuidado.