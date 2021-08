En el día de San Cayetano, movimientos sociales piden “trabajo genuino”

Silvia García, responsable provincial de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Mauro Rossi, delegado provincial por al UTEP por el Movimiento Evita.

, con fuerte eje en la creación de "trabajo genuino en todo el país".Así lo indicaron“Esta es una fecha muy importante, no sólo por lo que representa para el pueblo argentino el 7 de agosto, sino también porque cuando hicimos la primera jornada nacional estaba Mauricio Macri, época en la que se había pronunciado la crisis, la desocupación; no se escuchaba la situación de miles de compañeros desocupados precarizados y se pedía trabajo. En ese contexto se movilizaron más de 30 mil compañeros en Buenos Aires, un domingo 7 de agosto, por eso luego fuimos llamados los cayetanos. Se logró que Macri, en su momento, otorgue los programas sociales que los compañeros hoy están cobrando, que los compañeros pudieron ir haciendo proyectos productivos, por ejemplo, huertas, trabajo en construcción en obras. Vamos a seguir peleando por trabajo genuino”, detalló a, García., dijo además.Rossi, apuntó: “La situación en Argentina, desde hace más de tres décadas, es tremenda. Y se ha vivido mucho más fuerte en este tiempo, con la pandemia. Para nuestro sector era una constante el conseguir el trabajo en la calle, y al habernos recluido a los espacios personales, se hizo mucho más difícil”., en donde el conjunto de las organizaciones sociales, en relación con el mensaje del Papa, fortalece la necesidad de que el trabajo sea mancomunado y colectivo. Sabemos que nadie se salva solo y si no lo hacemos entre todos, es muchísimo más difícil”, aportó Rossi.Asimismo, agregó que “el IFE del año pasado ha puesto de manifiesto lo que significa la cantidad de personas que están por fuera de un salario formal”.