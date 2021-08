Fernández recibió al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos

El presidente Alberto Fernández recibió este viernes en la residencia de Olivos al asesor de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en un encuentro destinado a fortalecer la relación bilateral sobre la base del tratamiento de asuntos prioritarios para ambos países, se informó oficialmente.Durante el almuerzo que compartieron en Olivos, el mandatario le entregó al funcionario norteamericano una carta dirigida al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, en la que le agradeció la donación recibida de los Estados Unidos de 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna y le transmitió el impacto que esto tendrá en la campaña de vacunación argentina.Fernández y Sullivan -quien es el principal asesor en política internacional y a cargo de coordinar la política exterior de Estados Unidos- hicieron foco en distintos temas de interés bilateral, como el cuidado del medio ambiente y el cambio climático, la revisión de las instituciones financieras y la lucha contra la pandemia de coronavirus.La agenda de temas incluyó, además, la relevancia de reforzar las capacidades de respuesta en la batalla contra la Covid-19, así como el potencial de la Argentina para la producción y distribución de vacunas.También se conversó sobre la necesidad de promover una nueva arquitectura tributaria y financiera global acorde a los desafíos y requerimientos propios de un desarrollo humano sustentable, inclusivo y solidario, propuesta que el Presidente argentino viene presentando en los foros internacionales.El encuentro entre Fernández y Sullivan sirvió para establecer una nueva plataforma en la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington, distantes durante el último tramo de la presidencia del republicano Donald Trump.De hecho, en paralelo a la visita del funcionario norteamericano en Buenos Aires, el presidente Biden nominó al abogado Marc R. Stanley como embajador en la Argentina.Stanley es un letrado ligado al partido demócrata, abogado litigante, activista político, líder de la comunidad judía y filántropo de Dallas, Texas."Estoy agradecido por la oportunidad de servir a mi país", sostuvo Stanley en un comunicado y agregó que "si se confirma, espero construir una relación aún más sólida entre Estados Unidos y Argentina", según informó el sitio The Dallas Morning News.Mas tarde, el propio Alberto Fernández destacó en su cuenta de Twitter el encuentro con Sulivan en la residencia oficial."Tuve una fructífera reunión con @jakejsullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El cuidado del medio ambiente y el cambio climático, la revisión de las instituciones financieras y la respuesta al covid-19 son cuestiones que nos preocupan a ambas naciones", escribió el Jefe de Estado.En su hilo de tuits, Fernández remarcó además que "la pandemia nos ha demostrado que los líderes del mundo debemos avanzar en un camino de solidaridad y cooperación. Este encuentro ha sido un gran paso hacia ello".El otro mensaje en la red social, el Presidente expresó: "Con profundo agradecimiento por la donación de 3,5 millones de vacunas, le envié una carta a @JoeBiden, presidente de Estados Unidos. Le ha llevado alivio y protección a muchas familias. Me alegra que coincidamos en una agenda global de justicia social y de desarrollo humano", que acompañó con un posteo de la carta al mandatario norteamericano."Las 3.5 millones de vacunas recibidas han sido fundamentales en nuestra campaña de vacunación ya que están siendo utilizadas, en primer lugar, para inmunizar a cientos de miles de adolescentes con factores de riesgo que no podían ser vacunados, ya que no contábamos con dosis que estuvieran autorizadas en esa franja etaria", detalló el jefe de Estado en la misiva.En el anteúltimo párrafo de la carta, que concluye con la firma de su puño y letra, el primer mandatario remarcó sobre la necesidad de "seguir trabajando para que todos los países puedan contar con las dosis necesarias para vacunar a su población" y recordó que "América Latina, siendo la región más desigual del planeta, sufre las consecuencias devastadoras de la pandemia"."Por ello -siguió el Presidente- debemos hacer todo el esfuerzo necesario para aliviar este sufrimiento, el de todos los países sin distinción ideológica, cuidando la vida y la salud de las personas que nos permitirán recuperar el rumbo de crecimiento económico y prosperidad".La reunión también fue resaltada vía Twitter por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires: "@JakeSullivan46 y el presidente @alferdez conversaron sobre la importancia de la cooperación Argentina-EEUU para apoyar la democracia en la región, impulsar el crecimiento económico y combatir desafíos transnacionales como la pandemia y el cambio climático", remarcó la representación diplomática.El almuerzo en la residencia de Olivos transcurrió en un clima cordial que se coronó con una foto de Fernández y el enviado de la Casa Blanca sosteniendo la camiseta de la selección nacional, una de ellas con la inscripción de Maradona y el número 10.En el encuentro, Fernández estuvo acompañado por el canciller, Felipe Solá; el ministro de Economía, Martin Guzmán; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.Durante la mañana Sullivan mantuvo un encuentro en la Casa de Gobierno con varios ministros nacionales, donde se abordaron temas como la agenda productiva, tecnológica y comercial, la electromobilidad, acuerdos de cooperación en materia de defensa, la agenda de financiamiento en temas de medio ambiente y la agenda de economía del conocimiento para desarrollar entre ambos países.Sullivan realiza una gira por la región, que incluyó Brasil, para "fortalecer los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales", indicó la Embajada norteamericana en Buenos Aires.El funcionario, que cumplió la misma tarea en el Gobierno de Barack Obama y tuvo un rol central en las negociaciones para el acuerdo nuclear con Irán y el cese del fuego en la Franja de Gaza, fue recibido anoche en el país por la encargada de negocios MaryKay Carlson."En su primer viaje a la región, Sullivan se reunirá con líderes de los principales países aliados en América, no pertenecientes a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)", detalló la representación diplomática al reproducir una declaración de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Emily Horne.Sullivan está acompañado en la gira por el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan González; el director de Tecnología y Seguridad Nacional, Tarun Chabra; el director de Cibernética, Amit Mital; y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga.González, uno de los principales asesores del presidente Biden para la región, ya visitó la Argentina en abril último, cuando se reunió con el presidente Fernández.La agenda de Sullivan en Buenos Aires continuó esta tarde con una reunión con legisladores argentinos que conforman el Grupo Parlamentario de Amistad con los Estados Unidos, en la que se plantearon una serie de cuestiones vinculadas con la donación de las vacunas para combatir al coronavirus Covid-19, así como la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, reclamada por la Argentina.Más tarde, el enviado de la Casa Blanca fue recibido por el canciller Solá en el Palacio San Martín, donde se llevó adelante una reunión de trabajo con sectores productivos, gremiales y del mundo científico tecnológico.