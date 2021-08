Combinación de vacunas: Entre Ríos busca poder ofrecerla en "los próximos días"

¿Esperar o acceder a la combinación de vacunas?

Luego del anuncio de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, de queEn la jornada de este jueves, el equipo del Plan Rector de Vacunación Covid-19 del Ministerio de Salud de Entre Ríos trabajó sobre la incorporación de esquemas heterólogos (de diferentes vacunas)., en diálogo con el programa, relató que "a partir de las 9 de este jueves estuvimos reunidos con el equipo del Plan Rector de Vacunación de la provincia, analizando la forma de organización habida cuenta de que esto requiere una sensibilización previa, intercambio con nuestros vacunadores, con nuestros equipos de vacunación, en las distintas localidades de la provincia, requiere también una organización en la logística, en la organización y también una instancia de comunicación clara a la población ya que es optativa".Recordó queParticiparon la provincia de Bs As, CABA, La Rioja, Tucumán; también el Conicet, acompañados por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que dieron cuenta de la eficacia y la seguridad. De acuerdo a los ensayos clínicos, está la posibilidad de ofrecer a la población, para cumplimentar los esquemas, con esta combinación de Sputnik- Moderna, Sputnik- Astrazeneca. Estamos organizando, para la semana entrante, la posibilidad de ofrecer a la población esta posibilidad, además de los esquemas que venimos desarrollando con primera y segunda dosis, con la misma vacuna".Médicos, investigadores y referentes científicos convocaron a todas las personas que deben completar su esquema de inmunización contra el coronavirus a utilizar la combinación entre laboratorios y ratificaron que esta opción es segura y genera una respuesta inmune similar a utilizar el mismo fármaco."Si uno pudiera elegir, elegiría lo que está disponible porque el comportamiento es el mismo en cuanto a anticuerpos y anticuerpos neutralizantes", dijo el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y resaltó que quienes elijan esta opción deben "quedarse tranquilos".Es decir, la cartera sanitaria brindará la posibilidad de combinar vacunas, sin embargo, será decisión de la persona optar por esta alternativa o aguardar la dosis que le correspondió en una primera instancia (no será optativo por parte de la población la elección de las vacunas a combinar).Consultado respecto de la metodología que se implementará, Velasquez aseveró que "l, teniendo en cuenta que en las distintas localidades hemos dado metodologías operativas diferentes. En las localidades con mayor densidad poblacional, llegamos a través de turnos por WhatsApp, por correo electrónico y en las localidades de menor densidad poblacional, a través de llamados telefónicos y también hay búsquedas activas". Aseguró además que "todas las personas que han sido inoculadas hasta la fecha, forman parte de nuestros registros nomalizados".La persona podrá esperar el segundo componente de Sputnik o "elegir la combinación". La ministra dijo que "en un principio, trabajaremos con Moderna, como opción para cumplimentar el esquema heterólogo, porque con Astrazéneca estamos cumplimentando segundas dosis, en el esquema homólogo (primera y segunda dosis de la misma vacuna)"."Estamos en un equilibrio no obstanteLo que sí, estamos con provincias vecinas con alta circulación (Santa Fe y Córdoba). Seguimos planteando la necesidad de continuar con las medidas de cuidado, sobre todo porque hay una gran interacción social, gran circulación; casi todas las actividades están habilitadas, pero necesitamos que se sigan cumplimentando los espacios de protocolos; esto es muy necesario para poder retrasar lo más posible la llegada de la variante Delta", destacó la ministra provincial.Por esto dijo, "estamos muy apurados por cumplimentar esquemas de vacunación y poder otorgar la inmunidad correspondiente a la población entrerriana"."Este viernes se vacunará a 300 adolescentes en la Escuela Hogar de Paraná y también, en forma concomitante las diferentes localidades están vacunando a adolescentes. Al tratarse de un grupo priorizado, hemos desarrollado una planificación con organización diferente a la que venimos desarrollando, por ejemplo, como las megajornadas masivas como las que estamos desarrollando con segundas dosis para cumplimentar esquemas de Astrazeneca y de Sinopharm", aseguró la ministra.Además, dijo que continúan "orientando la vacunación a este grupo priorizado, de 12 a 17 años. Estamos haciendo innumerables esfuerzos para nominalizar, identificar para poder tener ascendencia sobre ese adolescente que necesita ser inmunizado".Tras la reunión del equipo del Plan Rector de Vacunación Covid-19 de Entre Ríos, DiGarcilazo dejó en claro que el objetivo principal continúa siendo completar los esquemas de forma homóloga. Al mismo tiempo, indicó que se abre esta nueva posibilidad de introducir este nuevo esquema de combinación de vacunas, teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad de las mismas para poder introducir una nueva opción y otorgar de esta manera cobertura a las personas que tienen mayor riesgo.En relación a la priorización de grupos, Garcilazó referenció: "Definimos, además, que en primera instancia se ofrecerá la combinación a aquellas personas que tengan mayor edad y a quienes hubieran excedido el intervalo mínimo de interdosis recomendado".En tanto que Bachetti enfatizó que esta semana se continuará trabajando en toda la provincia con esquemas homólogos, tal y como se viene llevando a cabo.Se prevé que coLuego de ello, los equipos de salud recién podrán comenzar a ofrecer la opción heteróloga.En el encuentro virtual los referentes de los establecimientos recibieron el documento Recomendación sobre esquemas heterólogos, emanado desde el Ministerio de Salud de Nación. A su vez, la instancia fue propicia para evacuar dudas y realizar consultas acerca de esta nueva modalidad optativa para la población.