El diputado Loggio aseguró: “Frigerio es Macri”

El diputado provincial Néstor Loggio, del Frente de Todos, recordó que el precandidato a diputado nacional por Juntos, Rogelio Frigerio, fue ministro del Interior del ex presidente Mauricio Macri y por lo tanto “es Macri”.



En ese sentido, afirmó que en las próximas elecciones legislativas se ponen en juego dos modelos políticos y destacó la figura de Enrique Cresto como gestor de obras públicas para Entre Ríos.



“Frigerio no nos puede decir hoy a los entrerrianos y entrerrianas: ‘Me voy a preocupar por los ustedes’. Fue ministro de Interior y Obras Públicas de Mauricio Macri. Frigerio es Macri”, sentenció el legislador.



Y agregó: “Frigerio es un hombre de ese Macri que persiguió opositores, que tenía un sistema de inteligencia para seguir a propios y extraños, porque siguió hasta a su propia gente. Frigerio fue parte de ese Gobierno”.



Luego distinguió: “Debe quedar absolutamente claro que en estas elecciones se ponen en consideración dos modelos políticos, dos caminos distintos”.



Por un lado “el modelo que expresa Rogelio Frigerio, que es un gerente capitalino que cambió su domicilio a Entre Ríos para construir su capital político en la provincia. Igual que como hicieron María Eugenia Vidal y Diego Santilli en provincia de Buenos Aires”, comparó.



“El PRO, ese enorme partido capitalino, exporta a distintas provincias sus dirigentes. Como si aquí no tuviéramos una dirigencia capaz; hombres y mujeres nacidos y criados acá, que han construido la entrerrianía a lo largo de los años. Parece que al PRO eso no le genera empatía y nos trae dirigentes importados con características de Gerente”, consignó.



En cambio “nuestro primer candidato a diputado nacional, Enrique Cresto, trajo muchas más obras a Entre Ríos durante un año y medio al frente del ENOHSA que Rogelio Frigerio en sus cuatro años como Ministro de Interior y Obras Públicas de la Nación y con el enorme poder que significa ser Ministro”, remató. (APF)