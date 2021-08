Stratta entregó aportes, maquinaria y recorrió obras en Lucas González

La vicegobernadora Laura Stratta visitó este jueves la localidad de Lucas González en el departamento Nogoyá, donde compartió una intensa agenda de trabajo junto a la intendenta, María Cristina Boeri, la senadora departamental de Nogoyá, Flavia Maidana, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y precandidato a diputado nacional, Enrique Cresto, la diputada nacional Mayda Cresto, el Coordinador de Municipios de la Región Centro y precandidato a diputado nacional, Tomás Ledesma y el delegado en Entre Ríos de Vialidad nacional, Daniel Koch.En la oportunidad, se hizo entrega de aportes a la Escuela del Hogar San José de la localidad, al municipio local, al parque industrial de Lucas González en el marco del "Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales" y de un tractor como parte del programa "Municipios de Pie" del Ministerio del interior de la Nación. Durante la visita además, recorrieron las obras de pavimentación y cordón cuneta que se lleva adelante en la ciudad.Al tomar la palabra en el acto que se desarrolló en el municipio, la Vicegobernadora expresó: "Voy a valorar algo que me parece que es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y nuestras comunidades, que es el trabajo articulado entre el Gobierno nacional, el Gobierno provincial, y los Gobiernos locales; ese trabajo articulado redunda en que podamos generar respuestas integrales a las grandes demandas que tienen nuestras sociedades. Por eso hoy estamos aquí ratificando ese compromiso, esa manera de trabajar, de construir y de dialogar"."El Gobernador siempre nos pide estar presentes, construir Estado desde la presencia con el oído atento a nuestro alrededor. Desde la política, con convicción y con palabra, poniendo el cuerpo, lo estamos haciendo", subrayó Stratta quien también puso de relieve la presencia del Gobierno nacional."Cuando uno habla de un país federal, se trata de que las políticas públicas lleguen a cada rincón de nuestro territorio, que mejoren la calidad de vida de vida de los vecinos, pese a esta tragedia que nos toca atravesar en un contexto de pandemia", manifestó.La intendenta de Lucas González, María Cristina Boeri, agradeció la visita de las autoridades y repasó las obras finalizadas y en marcha para el progreso de la localidad al tiempo que señaló: "Siempre estamos golpeando puertas y gestionando con el Gobierno de la provincia para obtener algunos aportes para nuestras instituciones como lo va a ser en este día. Pero trabajamos junto al vecino, administrando bien, siendo muy cuidadosos con los recursos, porque los recursos no son de la Intendenta o del equipo de Gobierno, son de los ciudadanos".Por su parte, la senadora Flavia Maidana, resaltó la presencia de la Vicegobernadora en la localidad y valoró las gestiones por parte del Poder Ejecutivo provincial para "acompañar todos estos proyectos"."Si bien recorremos el departamento, los municipios, todas las Juntas, todas las Comunas, nada podemos hacer sin la gestión del Ejecutivo", señaló y destacó luego: "Hemos tenido la respuesta, nos han escuchado y nos han cumplido con todo lo que se ha solicitado desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno provincial. Eso para nosotros es de muchísima ayuda".Tras mencionar que "los departamentos del interior venimos siendo postergados por algunos gobiernos anteriores y ni hablar lo que fueron estos últimos cuatro años", la Senadora de Nogoyá destacó: "La verdad que este gobierno ha tenido la grandeza de haber seguido trabajando, nos hemos seguido escuchando, que es eso lo importante".El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y precandidato a diputado nacional, Enrique Cresto, a su turno, valoró las gestiones como parte de "un equipo de trabajo que quiere lo mejor para Lucas González" y resaltó: "Que un departamento como Nogoyá tenga el protagonismo que tiene es porque hay una decisión política del Presidente y también el trabajo de muchos, no solamente del Gobernador de la provincia con la vicegobernadora Laura Stratta, sino también de una senadora como Flavia Maidana y de un amigo como Daniel Koch".El Coordinador de Municipios de la Región Centro y precandidato a diputado nacional, Tomás Ledesma, por su parte, dio cuenta de la presencia del Estado nacional en distintas localidades entrerrianas a través de la ejecución de diferentes programas de equipamiento.Además, agregó: "Hay un Gobierno nacional en conjunto con un Gobierno provincial que constantemente está generando políticas públicas en consonancia de la mano del Gobernador Gustavo Bordet de la mano de Laura Stratta, que ponen en valor a quien realmente conoce el territorio, quienes realmente saben cuáles son las necesidades del territorio y de su pueblo, y pueden definir a partir de esto hacia donde dónde van los fondos".Durante la visita a la localidad, la Vicegobernadora fue declarada Huésped de Honor por el municipio de Lucas González.También participaron de la actividad el subdirector de Juntas de Gobierno, Carlos Ostorero, el presidente municipal de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez, el vicepresidente municipal de Lucas González, Marcos Kimmel, el secretario general municipal de Lucas González, Gonzalo Torquati, el secretario de coordinación institucional de Lucas González, Luis Hanemann, concejales y vecinos y vecinas de la localidad.