Salvarezza dijo que la combinación de vacunas logra “la misma respuesta inmune”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró hoy que la combinación de vacunas contra el coronavirus de distintos laboratorios "es segura" y "tiene la misma respuesta inmune", por lo cual recomendó a las personas que recibieron la Sputnik V como primera dosis y sean convocadas para completar el esquema "elegir lo que está disponible"."Si uno pudiera elegir, elegiría lo que está disponible porque el comportamiento es el mismo en cuanto a anticuerpos y anticuerpos neutralizantes", aseguró el ministro y resaltó que quienes elijan esta opción deben "quedarse tranquilos"."Si se aplican es porque tienen seguridad y la respuesta inmune que se consigue con esa combinación es muy buena", argumentó Salvarezza.En ese sentido, detalló que, "si se combina Sputnik V con AstraZeneca prácticamente tenés la misma respuesta inmune que si utilizaras Sputnik en primera y segunda dosis", e indicó con que "la respuesta inmune a los 14 días es la misma con combinación que con dos dosis" de la vacuna rusa.Según señaló el ministro, estos estudios "mostraron resultados positivos no solo en cuanto a la seguridad, que ya sabemos que las combinaciones son seguras, sino en cuanto a la respuesta immune".En diálogo con El Destape Radio, el ministro explicó que la inmunización con distintos laboratorios no es algo novedoso: "Esto no es nuevo, la combinación de vacunas es posible, se ha hecho en otros casos, y en algunos casos es recomendado porque refuerza la respuesta inmune"."La combinación entre AstraZeneca y Pfizer ya se conoce, se hizo extensamente en el Reino Unido, lo mismo que AstraZeneca con Moderna", detalló.También, aclaró que la combinación de vacunas no estará "disponible para cualquiera" y que "van a tener prioridad los mayores de 50, los que tengan comorbilidades y quienes lleven un tiempo prolongado entre la primera y la segunda dosis".