Gaillard: "Fue muy difícil avanzar cuando estuvo el macrismo"

La lista N° 2 del Frente de Todos está encabezada por el actual titular del Enohsa, Enrique Cresto, junto a Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte.

La actual diputada nacional y que se postula para la reelección, Carolina Gaillard

"Las elecciones legislativas son siempre una manera de plebiscitar el gobierno"

, en diálogo con, destacó "la importancia que tiene el haber tenido la experiencia legislativa como trabajador. Yo antes de ser diputada tuve un paso por el Congreso, como asesora parlamentaria, trabajaba con una diputada nacional en ese momento; esto te da una dinámica para conocer el funcionamiento del Parlamento, también para estar muy atento, presentar el proyecto, hacer un seguimiento exhaustivo, pedir que lo traten en Comisión, después hay una decisión política y uno tiene que trabajar para juntar los consensos, y que los proyecto sean ley".Logramos la Ley 27113, que creo la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, para nuclear a todos los laboratorios de producción pública del país. Y", puso relevancia., apuntó: "Tengo una referencia clara y marcada, porque justo coincidió con la presidencia de la Comisión de Salud, que nos permitió empezar el debate, comenzar con reuniones informativas, como una manera de instalar el tema, de generar el debate, de convocar a invitados, y luego generamos las condiciones para que en el recinto, para que se pueda tratar: se logró el compromiso de Cambiemos, que en ese momento eran gobierno y poder tratarla iniciativa y avanzar en la ley de Cannabis"., que viene con media sanción del Senado: "Tiene que ver con obligar a las empresas de la industria alimenticia, a que tengan un etiquetado frontal, los alimentos que son perjudiciales para la salud. No prohíbe consumir determinados alimentos sino se pretende que el consumidor sepa que el consumirlos es dañino para la salud, como los altos en grasa, en sodio, por ejemplo. Se trabajó tras el pedido de los distintos colectivos, como los nutricionistas, que están pidiendo que cuanto antes, se sancione esa ley".Esta elección es muy importante para nosotros, para poder fortalecer el apoyo a nuestro Presidente, Alberto Fernández y a nuestro Gobernador, Gustavo Bordet".En cuanto a las PASO y ante la consulta, Gaillard recordó que "hubo todo un debate si sacar las PASO, cuando no hay competencia interna de los partidos; eso fue muy discutido y se priorizó dejar abierta esa instancia de participación. Para nosotros, por más de que no sea una elección definitoria, para nosotros es importante porque queremos mostrar un apoyo a un gobierno que hizo que el Estado vuelva a estar presente, para enfrentar la pandemia, para tener políticas públicas activas para morigerar el daño de la pandemia, y para empezar a visualizar una salida a la crisis. Es también una manera de apoyarnos a nosotros, de ratificar el acompañamiento a un gobierno que se hace presente y está cerca de los ciudadanos, a diferencia del gobierno anterior que le dio la espalda a los entrerrianos y entrerrianas, como así también a los argentinos.

Macri castigó duramente a nuestra provincia

Necesitamos un Estado para acompañar y no para criminalizar o castigar

para la autovía 18, no éramos prioridad para las viviendas sociales que se dejaron de construir en la provincia y tampoco éramos prioridad con el tema hospitales; ya que todos los que vivimos en Paraná sabemos que La Baxada estuvo paralizado durante cuatro años, con los respiradores adentro de las cajas, hasta que vino este gobierno nacional"."Por eso e. Porque eso también redunda en la ayuda que vamos a obtener del gobierno nacional. Entre Ríos necesita más obras, más recursos, más programas. Obviamente si hay un acompañamiento fuerte del pueblo entrerriano eso nos va a ayudar y facilitar todas las gestiones que tenemos que hacer a nivel nacional, además de lo legislativo: es importante tener fortaleza en el Congreso para ampliar derechos", entendió Gaillard.Asimismo, describió: "Cuando estuvo el macrismo, para nosotros fue muy difícil avanzar. Por ejemplo, con la ley de cannabis. Bullrich era ministra de Seguridad y no quería saber nada con esto. Peleamos porque era un tema de salud pública y no de seguridad".Dijo queVoy a seguir trabajando en el tema de cannabis, porque para mí, el acceso a la salud es central para los ciudadanos".que es laQueremos que, Entre Ríos, junto a otras provincias que tienen termalismo, no sean solo un recurso turístico, sino que se pueda hablar de una salud preventiva. Entre Ríos tiene un potencial enorme en este sentido", aseveró además.