Stratta: "La educación es fundamental para el desarrollo de las comunidades"

La educación es la base del desarrollo

Las obras

Lo dijo la vicegobernadora Laura Stratta en el acto de firma del contrato de inicio de obras de las escuelas primaria N°47 Bernardino Rivadavia y secundaria N°14 Malvinas Argentinas.Además, agradeció al gobernador Gustavo Bordet por la "firme decisión política de trabajar en un plan de obra que prioriza la educación". La inversión del gobierno supera los 100 millones de pesos.La actividad se desarrolló este miércoles en la sede del actual edificio en calle Vélez Sarsfield, entre Cochabamba y Perú, de la ciudad de Victoria. El acto contó con la presencia del titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Cristian Treppo; el intendente Mingo Maiocco y la viceintendenta Ana Schuth; el senador Gastón Bagnat; el vocal del Consejo General de Educación (CGE), Exequiel Coronof; y funcionarios del área del Ministerio de Planeamiento. También representantes de la empresa constructora Coirini SA; las directoras de las dos instituciones, Rosa Méndez e Irma Jorge, entre otras autoridades provinciales y municipales.En su discurso, la vicegobernadora expresó: "Estoy muy contenta de estar aquí, honrando la palabra empeñada" y recordó que hace aproximadamente dos meses y medio participó de la apertura de sobres para la licitación de las obras escolares. "Había mucha ansiedad por cuándo sería el momento de concreción de la firma del contrato y el comienzo de la obra y hoy estamos dando pasos hacia adelante", resaltó.Seguidamente, Stratta mencionó que también está en obra la Escuela N°48 y adelantó que durante el mes de agosto se abrirán los sobres de la licitación de la Escuela Agrotécnica. Por otra parte, comentó que el lunes pasado, en la capital entrerriana se firmaron los convenios para la ejecución de 100 viviendas en Victoria. "Estas acciones hablan de un Estado presente, que más allá de la tragedia que nos atraviesa y nos asola como es la pandemia, hemos construido con mucha responsabilidad y empatía decisiones que transforman y mejoran", subrayó.Luego consideró que "la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades" destacando la importancia de contar en Entre Ríos con "infraestructura escolar que acompañe los desafíos de la educación del siglo XXI".En este sentido, Stratta agradeció al gobernador Gustavo Bordet por la "firme decisión política de trabajar en un plan de obra que prioriza la educación y también la educación técnica, entendiéndose como un motor de desarrollo para nuestra provincia". Y continuó: "Además, le agradezco al presidente Alberto Fernández porque esta obra se financia con fondos nacionales; y quiero destacar también su decisión política de fortalecer la educación con infraestructura y programas educativos como el Conectar Igualdad", resaltó al tiempo que agradeció al equipo de trabajo del Ministerio de Planeamiento, de la UEP y CGE. "Es el trabajo articulado y en equipo que nos permite generar respuestas integrales a las grandes demandas que nos plantea la sociedad", dijo la vicegobernadora.En otro tramo de su alocución, Stratta manifestó: "Siempre digo algo que me enseñó mi padre y mi madre: ser coherente y consecuente que lo que decimos se apoye en los hechos, en el camino que cada una y cada uno de nosotros emprendemos. Y esto es parte de esa coherencia y consecuencia", señaló.Destacó además la "fortaleza" de las directoras de las escuelas Rosa Méndez e Irma Jorge para poder concretar el proyecto de "este hermoso patrimonio" y habló de la importancia de "pensar en un proyecto amigable con el ambiente, con el entorno y que cuide nuestra casa común"."Estoy feliz de estar en mi ciudad y también de que los gurises puedan disfrutar de esta institución, que puedan crecer protegidos por un Estado y cobijados por el equipo docente", expresó tras agregar: "Felicitaciones a todas y a todos los que empujaron para que lleguemos a un día como hoy".Por su parte, el intendente consideró que "la base del desarrollo de un país, en este caso de la provincia y de un pueblo como Victoria es la educación, no hay ninguna duda. Y crear un ámbito acorde para que los docentes desarrollen su tarea de la mejor manera es que también va a llevar una mejor educación a los jóvenes que transiten estas aulas", señaló el jefe comunal. Y agregó: "A la empresa decirle que el municipio está a disposición ante cualquier necesidad y consulta estamos a disposición para colaborar en lo que sea necesario". "Este es un día trascendente para la ciudad de Victoria, lo valoramos muchísimo y lo agradecemos muchísimo", dijo Maiocco.A su turno, el senador por el departamento Victoria, expresó su agradecimiento por la concreción de estas obras. "No estamos dimensionando que en un año y medio de pandemia, tantas gestiones los equipos de trabajo lo hayan podido concretar y llegar al momento de la realización no sólo de anuncios, sino de realización", expresó Bagnat.Y añadió: "La verdad que los últimos meses nos ha tocado anunciar inversiones muy importantes para la ciudad y como victorenses nos toca acompañar esas inversiones, honrarlas y darle la utilidad para las que son pensadas y para las que tan necesariamente las trajeron".Luego, el titular de la UEP valoró el compromiso de todos y destacó el trabajo del equipo que en medio de la pandemia. "Se trabajó sin descanso, les agradezco profundamente a todos", dijo Cristian Treppo tras comentar: "Estamos muy confiados que en el plazo de menos un año y medio ya esté la obra concluida".La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) es el organismo que llevará adelante la obra y el monto del contrato firmado con la empresa Coirini S.A. es de 105.722.322,40 pesos. Se trata de la refacción y puesta en valor del edificio de la escuela primaria Nº 47 Bernardino Rivadavia y la construcción del nuevo edificio para la secundaria N°14 Malvinas Argentinas, de la ciudad de Victoria. Se proyecta una edificación de una sola planta en forma de U que incluirá seis aulas, un taller de usos múltiples, también un SUM y espacios recreativos. Además, contempla área de gobierno y gestión que incluye dirección, secretaría, sala de docentes y espacio para el Centro de Estudiantes, entre otros. En cuanto al área de apoyo y servicios se prevén paquetes sanitarios diferenciados según sexo; sanitario docente adaptado para discapacitados, cocina con despensa y baño y una cantina. La superficie cubierta a construir es de 772,54 metros cuadrados, y la superficie cubierta a refaccionar alcanza a 364,05 metros cuadrados.