Veterano de Malvinas calificó de “antipatriota” los dichos de Sarlo

La escritora y ensayista Beatriz Sarlo realizó declaraciones sobre las Islas Malvinas que generaron un amplio repudio. En una entrevista, afirmó que "las Malvinas son territorio británico. Cuando la gente dice ´son argentinas' no se sientan ni un minuto a pensar, si son argentinas, si no son argentinas, ni qué son las Malvinas. Es un territorio que se asemeja al sur de Escocia".El ex combatiente de Malvinas y presidente del Centro de Veteranos de Paraná, Jorge Benítez, dialogó cony se sumó al repudio de los dichos de Sarlo. “Me sentí muy mal, no me sorprende porque tenemos varios antipatriotas y traidores a la patria que hace rato vienen sosteniendo esto”, dijo.“Estamos a 40 años de cumplir una gesta tan importante y seguimos teniendo esta clase de personas”, lamentó Benítez y agregó que le “duelen mucho” este tipo de declaraciones y estimó que también deben sentir lo mismo los familiares de quienes dejaron su vida en las islas.“Si ese es su pensamiento se lo tendría que guardar en silencio”, manifestó en relación a la escritora.Finalmente, Benítez remarcó: “Está totalmente comprobado que las Islas es un pedazo de nuestro continente. Siempre explico que es como un brazo que está debajo del agua y sobresale el puño, pero está sostenido por nuestra plataforma, no está independiente. Luego, pasando las islas, a unas cuantas millas el mar cae profundamente y ahí sí termina el continente. Pero mientras tanto, eso es nuestro, nos pertenece porque es una parte del continente argentino”.