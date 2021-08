Galimberti les ve “cara de velorio” a los radicales en la lista de Frigerio

Radicales con Frigerio

Sin negociación

El precandidato a diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, afirmó que el proceso de internas en marcha pone en juego “una renovación del radicalismo” en la provincia.“Nosotros militamos, formamos parte de municipios, con buenas gestiones. Conversamos con los vecinos y vamos a luchar por la provincia que queremos. Hablando con los amigos, militantes y con cada entrerriano que siente la necesidad de que haya nuevas oportunidades. Mucha gente nos va a acompañar y haremos una buena elección”, afirmó el dirigente de Chajarí ade la localidad de Federación.Aseguró que planifica “un proyecto para los próximos diez años” que tendría como paso intermedio esta elección. “Le pido a los ciudadanos que acompañen la propuesta de Entre Ríos Cambia, representada por la Lista 502 B. Se fue construyendo de abajo hacia arriba, conformada por vecinos, comerciantes, referentes de juntas de gobierno, intendentes y legisladores. Somos un modelo de Estado que ha permitido desarrollo en distintos lugares”, resaltó parado desde la gestión al frente del municipio de Chajarí.Insistió Galimberti con la idea de la renovación en el radicalismo. La disputa que no fue en la interna para cargos partidarios, se plantea ahora desde su punto de vista: “Por un lado están (Atilio) Benedetti, que integra la lista, (Fabián) Rogel, (Jorge) Lacoste, dirigentes de Concordia. Desde nuestro sector tenemos la obligación de militar. No pedimos permiso más a nadie”, dijo en la entrevista con el programa En boca de todos.“Nosotros cerramos la propuesta de manera austera, sencilla. Con dirigentes que pueden mostrar gestión. Hubo gente que se fue y muchos se sumaron porque proponemos algo realizable. La lista de Rogelio Frigerio la definieron en Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Martin Lousteau con los entrerrianos? Sin embargo, terminó ubicando a una candidata de Gualeguay”, cuestionó.“La gente tiene la posibilidad en las PASO de elegir a quienes los representen, estamos haciendo una campaña austera. La presentación de listas en un comedor de Paraná nos costó 7 mil pesos. Nuestros adversarios hicieron el lanzamiento en un hotel 5 estrellas”, comparó.“Miraba las caras de algunos radicales de la lista de Frigerio y parecía que estaban en un velorio. Hay gente a la que le cuesta convencer de que están haciendo lo correcto”, aseveró Galimberti.“Cumplimos la palabra. Se dijo que queríamos negociar, después que no íbamos a presentar lista y acá estamos, compitiendo, poniéndonos a consideración del voto popular y representando una opción verdadera de gobierno construyendo poder real que es con participación”, arengó Galimberti.Espera una “muy buena elección” y especialmente destaca los resultados que obtendría en Federación, Feliciano y Federal. “La gente está queriendo votar, lo quiere hacer porque está buscando otra alternativa. Las elecciones se ganan o pierden cuando se cuentan los votos» apuntó.Fuente: (Página Política - El federaense)