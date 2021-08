La Vicegobernación promueve incorporación de mujeres en el transporte de cargas

Fue en el marco de una visita a la sede de la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos, donde junto a la CNRT, acordaron trabajar en el programa "Conductoras entrerrianas", destinado a incorporar más mujeres en el transporte de cargas de la provincia.La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, visitó en la mañana de este martes la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos (Cetacer) en Paraná. La recibieron en la sede institucional, su presidente Ricardo Wagner, el gerente Francisco Carletti y la secretaria Karina Sterzer. También estuvo presente Katherina Stickel, delegada en Entre Ríos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).En la oportunidad, acordaron trabajar de manera conjunta en el marco del programa "Conductoras entrerrianas", destinado a formar profesionalmente a mujeres para que se incorporen a este ámbito laboral, históricamente vinculado a la población masculina. A partir del patrocinio de la Vicegobernación, las y los presentes dieron cuenta de que se estará frente a una iniciativa pionera en el país.Acompañaron a Laura Stratta en su visita a la Cetacer, la titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de Entre Ríos, Sigrid Kunath y Sofía Uranga del equipo de la Vicegobernación."Nos parece que hay otra sociedad, hay un cambio de paradigma que tenemos que también empujar como parte de un proceso", consideró la Vicegobernadora para quien "siempre es bueno abrir caminos, generar oportunidades y tener alianzas estratégicas. Son pasos que estamos dando hacia adelante", afirmó.En ese marco, destacó que "el objetivo que perseguimos tiene que ver con seguir transformando la sociedad que tenemos y revirtiendo las desigualdades y las injusticias en definitiva que nos atraviesan, por el solo hecho muchas veces de ser mujer".Tras recordar que desde la Vicegobernación también se han impulsado iniciativas para promover la incorporación de mujeres en el mundo de la construcción, Stratta celebró el trabajo articulado entre los sectores presentes: "Nosotros somos unos convencidos de que la articulación con el sector privado es fundamental para generar las transformaciones que la sociedad necesita. Porque con un Estado que tenga la voluntad no alcanza, con un privado que tenga la voluntad no alcanza".Por su parte, Katherina Stickel, delegada en Entre Ríos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, comentó que "advirtiendo algo que veíamos en el universo de transporte que es la poca incorporación de mujeres en la industria del transporte, pensamos en hacer algo transformador y por qué no innovador", dijo y puso como antecedente el programa "Conductoras" que la firma Scania desarrolla en Buenos Aires."Lo que buscamos es replicarlo en el territorio de la provincia de Entre Ríos y la Cámara se comprometió a capacitar gratuitamente a mujeres que quieran incorporarse al mercado laboral", apuntó. Luego agradeció al equipo de la Vicegobernación y del Observatorio: "Encontramos aliadas estratégicas porque sabemos la seriedad y el compromiso con el que llevan adelante la agenda en cuanto a políticas de género", señaló.Sigrid Kunath en representación del Observatorio de Género y Derechos Humanos en tanto, dio cuenta de la importancia de abordar la iniciativa de manera integral desde la capacitación hasta la posibilidad de la inserción laboral.Durante la recorrida, Stratta pudo conocer las aulas donde la entidad desarrolla cursos de capacitación y, además, pudo probar el simulador de manejo de transporte pesado allí instalado.