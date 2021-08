Jorge García y Cecilia Goyeneche, denunciados

Los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet promovieron una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el procurador general y la procuradora adjunta, Jorge García y Cecilia Goyeneche, respectivamente

, conocióEn el texto - recepcionada por las autoridades del Jury - los denunciantes le atribuyen causales "de mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria (IPP)" a García y Goyeneche.Pagliotto y Mulet solicitaron "un pedido de formación de causa y posterior remoción en sus cargos" de García y Goyeneche.En diálogo con el programa, el abogado Guillermo Mulet afirmó: “Entendemos con el doctor Pagliotto que son conductas, reñidas con las normas legales, que hacen que su tarea esté en marcada en lo que entendemos nosotros, es un incumplimiento de las normas, un mal desempeño en sus funciones”., detalló: “Principalmente tiene que ver con la llamada causa de los Contratos y difieren en cuanto uno habla del Procurador, con respecto a la procuradora adjunta; el procurador por una responsabilidad objetiva y subjetiva. El Ministerio Público Fiscal es un organismo verticalista, y quien ejerce la máxima autoridad debe tener el control y es responsable pro los actos de sus subalternos que son los fiscales, entre ellos su mano derecha, Goyeneche. En la causa de los Contratos consideramos y entendemos que se encuentra plenamente probado una serie de actos que van en contra de las normas jurídicas, como, por ejemplo, no apartarse oportunamente la procuradora Goyeneche cuando fuera recusada pro su relación comercial y de amistad con algunos de los imputados, en particular con Krap y Opromola, inclusive negando que ella haya tenido una propiedad en condominio con Opromolla, diciendo que era una operación de los defensores. Cuando posteriormente por la propia investigación llevada adelante por los propios fiscales que dependían de ella, se determinó que no solamente en una propiedad era socia con Opromolla, sino que tenía otro departamento más y un contrato de alquiler firmado, que tenía como domicilio de pago Colón 276, que es el estudio integrado por Opromolla, Krapp, Orlando Bertozzi, este último que es esposo de la fiscal. Un funcionario judicial no puede estar sospechado ni mínimamente de parcialidad”., porque en igualdad de condiciones, por ejemplo entre el señor Juan Pablo Aguilera (ex cuñado del ex gobernador Urribarri) y Juan Domingo Orabona, que revestían el mismo cargo y la misma participación en la acusación, uno terminó en la Unidad Penal y el otro, en absoluta libertad y ni siquiera se le secuestró el celular”.Asimismo detalló que otra de las causales “, tal cual es el desfalco que se calcula que es lo que le hicieron a la provincia. Este testigo refiere que uno de los socios era Bertozzi, el esposo de Goyeneche. Ella lo ataca vehementemente a este testigo. Esto es grabado, consta en las audiencias. Cuando el cadete sale de esa audiencia se le secuestra el celular, cuando no se les había secuestrado el celular ni a Opromolla ni a Krap ni a los demás”.“Que Aguilera termine en prisión, como el contador Faure, que estuvo meses con prisió0n preventiva, y Opromolla y los demás contadores, siguieron en la más absoluta libertad, sin restricciones, más que presentarse en Tribunales. Esta es la diferencia entre un imputado y otro, lo cual es una barbaridad”, indicó.En tanto, dijo: “También está esta cuestión de pretender dividir esta causa en dos, en una causa Contratos I y una causa Contratos II . Nos quieren hacer entender que este grupo de personas manejaban la Cámara de Diputados y el Senado y acá no había autoridad política administrativa y legislativa. Dicen ‘después los vamos a investigar’. Cuando se juzga una asociación ilícita hay diferentes grados de participación. ¿Si no se tiene determinado quiénes son los jefes, cómo va a juzgar a estos?, ¿Cómo la provincia va a demandar ese dinero cuando no están determinadas las responsabilidades de todos?”., y a la par la doctora Goyeneche, que expresó en una entrevista, que ella le indicó la relación con Opromolla, y ella manifiesta que le dijo al Procurador que tenía que seguir cuando le debería haber ordenado que se aparte, aun cuando la relación comercial fuera anterior, porque la amistad, enemistad o las relaciones perduran el tiempo, aunque se hubieran cortado”.Agregó que en la presentaciónen la que, en una mesa está Opromolla, Krap, por consiguiente, tenían una gran amistad”.“Recusada la fiscal por uno de los inmuebles, porque después se descubre que son dos, que coincide ese fideicomiso con las inversiones que hacían con el dinero que se había robado de la Cámara de Diputados y de Senadores, trasmite gratuitamente a una familiar suya la participación que tenía con Opromolla, queriendo simular que no existía tal relación”, expresa el letrado.Asimismo, puso relevancia en que “todo está absolutamente probado, hemos acompañado los informes de dominio, las fotografías, los videos, hemos acompañado las notas”.Aseveró también que “cuando las defensas se quejan de la filtración permanente de información, e l Procurador García sale a decir que esto era una cuestión de las defensas. Se hizo un estudio muy importante y se determinó por la trazabilidad de los datos que la información salía de una computadora, de un colaborador directo de la doctora Goyeneche”.La denuncia tiene 100 fojas. Respecto de los pasos procesales, aseveró: “Ahora se tiene que reunir el Jurado de Enjuiciamiento, para decir si la denuncia nuestra tiene sustento, si se abre o no. Creemos que, en relación a la gravedad de los actos, de abrirse el Jurado de Enjuiciamiento no podrían seguir en funciones. Pedimos en la denuncia la separación preventiva de los cargos, tanto del Procurador García y de la Procuradora Goyeneche. Se le debe correr traslado, contestan la denuncia, ofrecen pruebas, y ahí se evaluará cual es la sustancia de nuestra denuncia. Hay muchísimos elementos, hemos acompañado jurisprudencia”., elegir un abogado de renombre que no tenga ningún tipo de vinculación política y que eventualmente lleve adelante la acusación”, consideró.s. Entendemos que debería ser urgente la resolución, porque estamos hablando de las dos máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal que están sospechados de mal desempeño de sus funciones, e inclusive pedimos que oportunamente se corra vista a un fiscal para que investigue la posible comisión de delitos por parte de ellos”.