El Frente de Todos celebró un encuentro con la militancia de Paraná

Bahl: "Son entrerrianos con un gran compromiso"

El intendente de Paraná, Adán Bah

está encabezada por el actual titular del Enohsa, Enrique Cresto, junto a Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte.al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento y trabajando fuertemente por Paraná junto a Bahl, además del trabajo junto a más de 2000 intendentes de Argentina", aseveró a, Cresto.Destacó en tanto,; la represa de Salto grande fue una conquista del peronismo. Nos hacemos cargo de todo, somos parte de un movimiento que trasciende las fronteras de la Argentina"."Esta es una lista joven que viene a hablar de la agenda del futuro de los argentinos y los entrerrianos. De cada uno de los que integra esta lista pueden ver que desde el lugar que le tocó han ejercido la responsabilidad con vocación, la camiseta puesta, haciendo honor del cargo", puso relevancia Cresto.De la misma manera aseguró: "fui diputado con Jorge Busti, fue senador con Urribarri, nunca votó una ley que no tenga que ver con la ampliación de derechos. Y en el macrismo asistimos a que no hubiera más Plan Remediar, que no hubiera más Plan Conectar Igualdad, así era cada encuentro de la Liga de Intendentes del PJ, viendo como recortaban derechos. Gracias Dios que en la provincia de Entre Ríos gobernaba el peronismo, porque a Gustavo Bordet le tocó morigerar el impacto de estas políticas neoliberales, tratando y luchando para que la variable de ajuste no sean los trabajadores, no despidió a ningún trabajador".l, estuvo presente en el encuentro y dialogó con. "Estamos muy contentos, recibimos a nuestros candidatos. Es gente de mucha experiencia y con jóvenes, que tienen mucho impulso. Son entrerrianos con un gran compromiso que conocen la realidad de la provincia".Según manifestó: "En este contexto de pandemia, el encuentro se realizó con pocas personas en forma presencial, manteniendo el distanciamiento y con una gran conectividad".Tratamos de hablar del futuro, de construir y buscar consenso. Tenemos una lista única, que cuenta con el respaldo de todos", dijo.A su vez, Bahl agregó que "nos quedan seis semanas de campaña, para poder mostrar todo lo que hemos hecho en este tiempo. De los 20 meses de gestión, 16 fueron en pandemia y fueron muy difíciles para todo el país. En ese contexto, el gobierno hizo todo lo posible para cuidar la salud y el trabajo de los argentinos". Elonce.com.