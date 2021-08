Lucía Varisco: "Vamos a levantar las banderas, principios y valores de la UCR"

La actual diputada provincial, Lucía Varisco, se refirió a su precandidatura a diputada nacional en las elecciones PASO del próximo 12 de septiembre. "Soy radical por sangre y por convicción, y eso es lo que hoy me mueve a presentar una propuesta a la sociedad entrerriana", expresó.



"Formamos parte de la oposición y queremos una provincia pujante, con desarrollo, oportunidades y calidad institucional. Tenemos una tradición política cuyos principios y valores son los que hoy pueden hacer que nuestra provincia cambie el rumbo, recupere la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política, y pueda sentar así nuevas bases para el progreso. Vamos a levantar las banderas, los principios y los valores de la UCR", manifestó la precandidata de la lista Adelante Entre Ríos.



"Estamos en una etapa decisiva para el futuro de la provincia luego de 20 años consecutivos de gobiernos peronistas, y el radicalismo debe ser protagonista y encabezar ese proceso de transformación que es imperioso. Más aún, desde el retorno de la democracia, el peronismo ha gobernado esta provincia durante 30 años, con lo cual no caben dudas respecto de la responsabilidad por los problemas estructurales que existen", afirmó Varisco.



En este sentido, sostuvo que "vemos a un gobierno provincial que repite año a año las mismas promesas, que no cumple con la prestación de servicios básicos de seguridad, educación y salud como se debe, e intenta ocultar el abismo económico-financiero en el que se encuentra la provincia con un endeudamiento que necesita permanentemente del auxilio de la nación".



"Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial han mostrado incapacidad para gestionar la pandemia con centros de salud que no cuentan con los recursos que necesitan, con trabajadores mal remunerados y con vacunatorios para los amigos. Al mismo tiempo, han tomado decisiones económicas equivocadas que llevaron a hundirse a muchos sectores", agregó.



A su vez, Varisco señaló que "podemos enumerar problemas, déficits y urgencias en todos los ámbitos que dan cuenta de esa inoperancia, y particularmente nos preocupa la falta de acción para combatir la violencia de género. Hemos visto casos con desenlaces fatales en los que las víctimas no habían recibido la asistencia y el acompañamiento que debían. Tampoco los organismos correspondientes han rendido cuentas por ello".



Por otro lado, Varisco se refirió a la precandidatura del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "Estoy convencida de que cualquier proyecto de futuro nada tiene que ver con quienes se han dedicado a imponer decisiones, han buscado socavar al radicalismo en todo este tiempo y pretenden gobernar una provincia que ni siquiera conocen, encima después de haber cumplido un rol clave en el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país en términos económicos, sociales e institucionales. Como ministro, Frigerio se ocupó de consolidar las estructuras medievales de los peronismos provinciales y tuvo siempre un comportamiento antiradical", aseveró.



"El radicalismo no puede someterse a la voluntad de arribistas y oportunistas que quieren hacer de la provincia su reducto luego de que vieron fracasar sus planes en la nación y en la ciudad de Buenos Aires", dijo Varisco.



"Decían que venían a recuperar la República y resulta que utilizaron las peores herramientas para violar el Estado de derecho en todas sus dimensiones, utilizando medios de comunicación y operadores judiciales de todo tipo para lograr sus objetivos de poder que no podían obtener a través de las urnas. Ejercieron un manejo desvergonzado de la política federal y la justicia", apuntó.



"Tampoco concuerdo con quienes hoy toman las decisiones partidarias

en una mesa reducida sin escuchar al afiliado ni a la sociedad que le pide al radicalismo un proyecto propio y no ser el furgón de cola del PRO", añadió.



Más adelante, Varisco expresó que "somos conscientes de la pelea que estamos dando enfrentando a dos aparatos políticos enormes, pero eso no nos detiene, sino que por el contrario, nos impulsa a trabajar con todas nuestras energías, con compromiso y voluntad democrática, para ofrecerle una alternativa radical a los entrerrianos y entrerrianas. Siempre bajo las reglas de la democracia, como nos ha enseñado nuestra mejor tradición partidaria".



"Soy radical por sangre y por convicción, y eso es lo que hoy me mueve a presentar una propuesta a la sociedad entrerriana", concluyó.