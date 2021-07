Fernández propuso "discutir" la duración del mandato de los jueces

El presidente Alberto Fernández consideró este sábado que los abogados "debemos ser militantes eternos del estado de derecho" y propuso la "necesidad de generar un debate para discutir" la duración de los jueces en sus cargos, al encabezar de forma virtual el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho.



"Los que somos abogados debemos ser militantes eternos del estado de derecho y no debemos claudicar, aún cuando hay abogados que dejan el derecho en segundo plano para defender otros intereses", señaló durante su intervención.



En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que "nosotros debemos hacerlo en el marco del derecho y debemos exigir la plena existencia del Estado del derecho".



El Presidente participó del encuentro por medios electrónicos desde la residencia de Olivos y luego de su exposición, respondió preguntas de los estudiantes de la carrera de Derecho de diferentes universidades del país que participaron de la convocatoria.



En ese marco, el jefe de Estado fue consultado sobre la elección de los jueces y dijo que "también es una enorme dificultad elegir jueces".



"A mi no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se elijen. La Constitución dice que un magistrado durará en su cargo mientras dure su buena conducta. Ahora, así como podemos decir que el Procurador (General de la Nación) debe durar en su mandato una cantidad de años, lo mismo podemos decir de los jueces", apuntó el mandatario.



Y en ese sentido, agregó: "Lo que no dice la Constitución es que los jueces durarán en su cargo hasta su muerte. ¿Si al Procurador se le puede poner un término a su mandato, por qué no a los jueces?".



Fernández dijo que "es un tema de debate, difícil, complejo" y afirmó que "no estoy proponiendo hacer el debate ahora, estoy reaccionando ante una pregunta sobre por qué no elegimos a los jueces".



"Un mejor servicio de justicia redunda en mejor calidad de vida de los ciudadanos", aseguró. Asimismo, se preguntó por qué "si un decreto y una ley pueden ser objeto de debate público, ¿por qué no una sentencia?".



"Los jueces, la justicia, tienen que logar un nivel mayor de transparencia de la que hoy tienen", advirtió y dijo que "se enojan cuando digo que no dan a conocer sus declaraciones juradas de bienes, pero es lo que pasa".



En otra parte de su exposición, advirtió que quienes trabajaron con jueces federales como el fallecido Claudio Bonadio o el camarista Martín Irurzun "quedaron contaminados por las malas prácticas" que aplicaron esos magistrados en los últimos años.



Por otra parte, también sostuvo que "las corporaciones influyen en la Justicia" mediante prácticas que constituyen "el predominio de los intereses económicos sobre el estado de derecho".



El Presidente, asimismo, afirmó que en "los últimos años hubo personas que fueron perseguidas y encarceladas" porque "abogados, jueces y fiscales elaboraron teorías disparatadas sobre el estado de derecho".



En ese sentido, manifestó que "algo similar sucedió en Brasil" con el expresidente Inacio Lula Da Silva, quien fue detenido "injustamente".



"Argentina está intentando terminar con tiempos desgraciados por políticas impuestas y por la pandemia" de coronavirus, expresó y destacó la importancia de que el Estado "debe llevar las universidades a todos los lugares del país".



En el encuentro, que se prolongó por más de una hora, el Presidente respondió inquietudes planteadas por los estudiantes de la carrera de Derecho de diferentes universidades del país.



Así, fue consultado sobre la despenalización de la marihuana para consumo recreativo y dijo que "el derecho va siempre detrás de la cultura" y sostuvo que "el debate ahí es más confuso y tenemos que poner en discusión la hipocresía social en la que vivimos".



"Que la marihuana es tóxica no está en tela de juicio, pero el tabaco y el alcohol son tóxicos", afirmó.



En ese sentido, consideró que "nosotros como Estado lo que no tenemos que hacer es perseguir al consumidor de un porro, sino al narcotraficante" y aseguró que "el consumidor es una víctima".



"Es un debate que en algún momento va a haber que dar", dijo.



Ante una consulta sobre las vacunas contra el coronavirus, el Presidente afirmó que él "personalmente habló con los laboratorios buscando vacunas" y dijo que lo hizo con los titulares de "Pfizer y Moderna".



"Muchos en Argentina sembraron dudas sobre las vacunas. Cuando accedimos a la Sputnik V presentaron a Rusia como un país oscuro que no nos daba ninguna garantía, pero se trata de uno de los países que más ha desarrollado la ciencia y tecnología", destacó. (Télam)