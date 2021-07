La ANSES inició el primer trámite jubilatorio por tareas de cuidado

En el marco de la apertura de las oficinas de la ANSES los días sábados para recuperar el tiempo perdido por la pandemia, es que el organismo previsional conducido por Fernanda Raverta pudo tramitar hoy, dos días antes del comienzo del programa, el primer reconocimiento de aportes por tareas de cuidado."Fue sorpresivo, las esperábamos a todas el día lunes. Pero desde la oficina de Rafael Castillo, partido de La Matanza, me avisaron que recibimos a la primera madre argentina que pudimos reconocerle sus años de aporte en esta nueva política pública", expresó la directora ejecutiva, Fernanda Raverta.Las acciones de los trabajadores y trabajadoras de la ANSES se extienden por todo el país y luego del trámite jubilatorio por tareas de cuidado iniciado en La Matanza, el organismo reconoció los aportes de mujeres que se presentaron en Cañuelas, La Plata, Mendoza y San Juan.Asimismo, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Esta medida de inclusión es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con las moratorias vigentes.Ya se pueden solicitar turno para asesoramiento ingresando a https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-de-aportes-por-tareas-de-cuidado Una vez obtenido el turno deberán acudir a la oficina del Anses asignada con la siguiente documentación: DNI; partidas de nacimiento; sentencia de adopción si fueran hijas o hijos adoptados; y el Certificado de Discapacidad (CUD).Es importante que las personas que forman parte de este grupo ingresen con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la solapa de "Mi Anses" en su web, y verifiquen si los vínculos familiares están actualizados en la solapa de "Información Personal" y, luego, en "Relaciones Familiares".En el caso de que no figuren los datos de alguno de los hijos o hijas de esta persona deberán solicitar un turno para actualizar esa información, y presentar el DNI y la partida de nacimiento de cada uno de los hijos que no figuren en el registro.