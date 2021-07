Continúan controles en la prestación del servicio de transporte escolar rural

Los operativos de inspección se realizan en el marco del nuevo sistema de prestación que está vigente desde este año. Directivos de las escuelas destacaron la importancia de que el Estado garantice el traslado de niñas, niños y adolescentes, para su escolarización.



Tras el receso de invierno, el Becario dio continuidad al control del transporte escolar rural. La propuesta integra el proceso de mejora continua impulsado por la Dirección Ejecutiva del Becario, a cargo de Sebastián Bértoli. “Desde un principio nos propusimos trabajar para potenciar los programas del Instituto, así como generar nuevos proyectos que den más oportunidades a todos los estudiantes”, aseguró el director ejecutivo.



El equipo del ente autárquico estuvo este jueves en la escuela secundaria Nº 17 Hilario Ascasubi, de Alcaraz Sur; en la escuela NINA Nº 91 República Argentina, de La Providencia y en la escuela Nº 20 Patria Argentina, de distrito Estacas. Desde el organismo anunciaron que no se detectaron irregularidades en ninguno de los casos; asimismo, afirmaron que está previsto recorrer las 171 escuelas donde asisten estudiantes beneficiarios del transporte.



La directora de la escuela República Argentina, Celia Mariza Elena, se refirió a la necesidad del servicio en el establecimiento: “El transporte es de fundamental importancia en esta escuela, porque hay niños muy vulnerables que no pueden concurrir. Ellos hacen de 10 a 12 kilómetros para venir a la escuela, a veces a caballo o caminando. Entonces, para nosotros, es muy importante tener el traslado”, manifestó Elena.



Un total de 161 estudiantes de las tres escuelas acceden al beneficio que brinda el Estado entrerriano, administrado por el Instituto Becario en coordinación con el Consejo General de Educación. El mismo es parte de una política integral, tendiente a promover la equidad en el acceso a la educación pública en todo el territorio provincial. En ese sentido, corresponde al Becario comprobar el cumplimiento, por parte de los transportistas, de la documentación vehicular, autorizaciones pertinentes y horarios de arribo y retirada del estudiantado a cada establecimiento.



El transporte escolar es un factor vital en instituciones distanciadas de los centros urbanos, no sólo para el sostenimiento de la escolaridad de cada estudiante, sino también para toda la comunidad académica. Así lo expresó la rectora de la escuela Hilario Ascasubi, María del Carmen Hennin, al señalar que casi la totalidad del alumnado hace uso del servicio. “Si no hay transporte la escuela no funciona", comentó. En la misma línea, la rectora de la escuela Nº 20, República Argentina, durante la visita del ente provincial manifestó que: “Sin el servicio, no podemos completar el máximo de matrícula para dar clases”.



Unos 10.000 estudiantes de 171 escuelas acceden al transporte escolar rural, en toda la provincia. En marzo de 2021 entró en vigencia el nuevo sistema de prestación, impulsado por el Instituto Becario en acuerdo con el Consejo General de Educación tras una revisión detallada de las experiencias anteriores en torno a la modalidad de funcionamiento del servicio.



Previamente a su implementación, el organismo provincial creó un Registro Único de Prestadores de Servicio de Transporte Escolar Rural, que permitió identificar a las personas interesadas en brindar el servicio, asentar cuál sería el transporte a emplear y constatar la existencia de documentación reglamentaria.



El principal objetivo fue dotar de transparencia y eficiencia al procedimiento, así como optimizar los recursos del Estado en beneficio de todas las partes involucradas. Los controles periódicos sobre el servicio son constitutivos de la nueva modalidad, asegurando un traslado seguro y reglamentario. En cinco meses, se recorrieron nueve departamentos provinciales con ese fin.