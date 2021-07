Bordet destacó el apoyo de un gobierno nacional "que sabe nuestras prioridades"

Detalle de las obras

"Cuando trabajamos en conjunto las cosas se resuelven. Pero también se resuelven porque hay un gobierno nacional que sabe cuáles son las prioridades, que tiene un proyecto y sabe adónde va", dijo el gobernador en Concordia al abrir los sobres de la licitación de dos importantes obras viales y una educativa por más de 1.423 millones de pesos."Todo esto podemos hacerlo porque el gobierno nacional está presente y nos permite estos fondos para que nosotros podamos hacer las obras que faltan", dijo además Bordet en la actividad, concretada en la Ex Barraca Americana, donde se llevó a cabo la apertura de sobres para el acceso a Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco desde Autovía 14, por 756,3 millones; y la repavimentación y ensanchamiento de la ruta N° 4 y avenida Presidente Illia en tramo entre la autovía 14 y boulevard Yuquerí de acceso a la ciudad, por 609,8 millones pesos.También se abrieron las ofertas para la refacción y ampliación del edificio de la Ex Barraca Americana para la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, por un monto de 57,5 millones de pesos.En el acto, donde estuvieron la vicegobernadora Laura Stratta; el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; y el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, también se rubricaron convenios para las obras de ampliación de redes de agua potable y cloacales por, 317,8 millones de pesos; y para la construcción de plantas de tratamiento de efluentes clocales en ciudades ubicadas sobre el río Uruguay. Además se entregaron aportes."Las cosas se resuelven porque hay un gobierno que otorga prioridad, que tiene un plan, un proyecto, sabe adónde va y que determina que la generación de recursos esté volcada al desarrollo, al progreso, a la generación de empleo pero también a la inclusión social y el desarrollo humano. Y también a lograr que en una pandemia nadie haya dejado de ser atendido y en una Argentina donde la pobreza en la gestión anterior nacional subió de manera exponencial", dijo el gobernador durante el acto desarrollado en la capital del citrus.Luego se refirió al proceso que permitió llegar a esta instancia de apertura de los sobres para las licitaciones y expresó. "Lograr hoy esta apertura de sobres para mí es muy gratificante porque son obras que van en beneficio de nuestra gente. Tienen que ver con reclamos de muchos años. Abrir el sobre del acceso nuevo a Osvaldo Magnasco y Villa Zorroaquín con la llegada de la ruta 14 era algo que años atrás era impensado y nos habíamos comprometido con los vecinos. Poder llegar con este reclamo de asfalto y llevar el progreso y la conexión vial era necesario y prácticamente una utopía", expresó el mandatario.Dijo que a partir de las gestiones con el presidente Alberto Fernández "empezaron a llegar una cantidad de obras a Entre Ríos y a Concordia" y advirtió que antes no se ejecutaban "porque había un Ministerio de Obras Públicas y del Interior que no existía. Se dejaron de hacer viviendas y no se hicieron más en Concordia, salvo las que se habían empezado con Cristina en 2015, y después se paralizaron", remarcó.Indicó que por ello se tuvo que pensar en un programa provincial con recursos propios para poder hacer viviendas y advirtió que entre las obras que ahora están llegando en materia de viviendas el lunes que viene se firmará con la Nación el financiamiento de 2.700 viviendas para 44 municipios y comunas, dentro de ellas 400 nuevas para la ciudad de Concordia.Se refirió a las obras en materia de saneamiento que se pondrán en marcha y destacó que cuestan mucho dinero y no se ven. "Son 300 millones de pesos que impactan directamente en la calidad de vida y la salud de la gente. Tener agua potable de calidad y tener saneamiento en materia de efluentes es clave para tener buena salud", insistió.En ese marco, dijo que el hecho que haya muchas más obras con fondos nacionales permite abordar también desde la provincia otras obras. En este sentido destacó el trabajo de Osvaldo Magnasco hasta la ruta 14 y apuntó: "Es un acceso que hace con bicisendas, con iluminación LED para que los vecinos que trabajan en la frutas o aserraderos puedan realizar los kilómetros que separan Magnasco de Zorraquín en bicicleta y con seguridad vial, y también nos permite hacer obras como la de la Barraca Americana. Todo esto podemos hacerlo porque el gobierno nacional está presente y nos permite estos fondos para que nosotros podamos hacer las obras que faltan".Asimismo mencionó la planta de tratamiento de efluentes con lo cual Concordia será la primera ciudad que está a la vera del río Uruguay con tratamiento de efluentes. "Este fue un compromiso ambiental que asumimos con intendentes argentinos y uruguayos para sanear el río Uruguay. Ya estamos adjudicando la obra de Gualeguaychú de la planta de tratamiento y también estamos avanzados en los expedientes para las plantas de San José, de Colón y Concepción el Uruguay. Todas las ciudades a la vera del río Uruguay tendrán tratamiento de afluentes", remarcó Bordet.Afirmó que "a ningún entrerriano debe faltarle el alimento" y recordó: "Cuando asumí en 2015 el 70 por ciento de los programas alimentarios se financiaban con aportes nacionales y el 30 con fondos provinciales. Y cuando me fui en 2019 el 80 por ciento eran provinciales y el 20 nacionales porque no los dejamos caer y los financiamos con fondos propios. Esto nos obliga a reflexionar cuando nos vienen a decir y hablar del futuro de nuestra provincia cuando tuvieron todas las posibilidades para realizar una transformación en cuatro años y lo único que se consiguió fue empeorar todos los indicadores que hoy tenemos. No pueden hablar de futuro cuando les tocó hacer y no pudieron o no supieron hacerlo y no asignaron los recursos adonde tenían que ir, y priorizaron que el dinero se vaya afuera para pagarle a los bonistas con los que se había endeudado y fundamentalmente también al fondo monetario"."Debemos seguir creciendo con más obras con más desarrollo y apoyando a los sectores productivos", dijo además Bordet y destacó el convenio celebrado con los sectores arandaneros y arroceros para subsidiar la energía eléctrica.Por último, expresó: "Esto lo digo también porque es necesario en la reflexión permitirles a todos los que nos pregunten por qué es necesario avanzar en estas elecciones de medio término con las propuestas del Frente de Todos. Es necesario porque este es el camino del desarrollo y del progreso".Por su parte, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, tras describir la situación difícil que tuvo que atravesar como intendente de Concordia en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, destacó que "la primera medida que se tomó con el nuevo gobierno fue la Tarjeta Alimentar, empezar por los de más abajo; y después la reactivación económica"."Para mí fue una gran satisfacción el día que el gobernador me dijo que estaba la posibilidad de que Entre Ríos tenga protagonismo a nivel nacional", dijo Cresto haciendo referencia a su llegada para encabezar el organismo.Aseguró que "este es un contexto histórico, Concordia es una ciudad que no tiene techo para crecer y en este contexto no va a parar de hacerlo. Les puedo asegurar que va a ser la ciudad en poco tiempo, más pujante de toda la Mesopotamia, pero en este contexto del país, porque cuando gobierna el liberalismo no tiene piso para caer. Cuándo Concordia era la más pobre, cuando gobernó la Alianza en el gobierno de Macri y gran parte de la era del 90; pero también es una ciudad que ya empezó a crecer y va a seguir creciendo".Aseguró que Entre Ríos "es la provincia que más nominalmente tiene inversión en la Argentina, no por cantidad de habitantes. Y todo tiene que ver con algo fundamental: Este frente se constituyó en Entre Ríos, la provincia donde se empezó a construir la unidad de los argentinos en este frente fue en Entre Ríos y se replicó en cada provincia de la Argentina.Por eso la valoración que hoy hay en el gobierno nacional de un gobernador como Gustavo, que le permite tener las puertas bien abiertas, gestionar y volcar recursos en caminos, obras de arte y saneamiento en toda la provincia".Felicitó a todos, "esto se construye en conjunto", dijo y resaltó el hecho de ser candidato a diputado nacional "de una lista de joven, una lista que va acorde a los planes de nuestro gobernador; la agenda del futuro, mirar para adelante, no mirar para atrás".Agradeció al gobernador la confianza que le dio y apuntó: "Esto es un acto institucional pero todo tiene que ver con todo. Hoy estamos haciendo esto porque hay un país que está pensando en todos los Argentinos, somos del diálogo y estamos en contra de la grieta, pero con todos los argentinos adentro", finalizó.Por su parte, el intendente Francolini señaló que la apertura de las licitaciones "para nosotros es muy importante". En este marco destacó el trabajo en conjunto entre el gobierno municipal, provincial y nacional que "realmente da los frutos que hoy estamos teniendo".Por otro lado, remarcó que a las tres apertura de sobres que se hicieron en la fecha, se agregan otras obras que "se vienen trabajando, muchas de ellas ya en marcha, como obras de saneamiento", donde la presencia de Enrique Cresto en el gobierno nacional en Buenos Aires "nos ha facilitado mucho".El edificio para la Dirección Departamental de Escuelas se desarrollará en dos plantas. El presupuesto oficial es de 57.521.334,09 pesos y el plazo de ejecución es de 540 días corridos.En cuanto al acceso a Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco desde Autovía 14 General Artigas, comprende pavimentación, iluminación, bicisendas y obras complementarias. El presupuesto oficial es de 756.370.581,71 pesos y el plazo de ejecución es de 18 meses.El acceso a Concordia comprende repavimentación y ensanchamiento de la ruta N° 4 y avenida Presidente Illia – tramo Autovía 14 y boulevard Yuquerí. El presupuesto oficial es de 609.850.741,11 pesos y el plazo de ejecución es de 24 meses. Se llevará adelante con fondos aportados por el gobierno nacional.En la ocasión, el titular del Enohsa, Enrique Cresto firmó con el intendente Francolini y el gobernador Bordet, un convenio para la ejecución de obras de saneamiento que comprende redes de agua potable y cloacales en la ciudad de Concordia, que comprende los barrios Cipo, Dr. Leoncio de Luque y Lavarden, que demandarán una inversión total de 317.829.084 pesos.Por otro lado, en el marco del Programa de Saneamiento Integral de las ciudades de la cuenca del río Uruguay, cuyo propósito es colaborar con el saneamiento del río Uruguay, tratando los efluentes urbanos que se vuelcan al curso de agua por medio de construcción de plantas de tratamiento de dichos efluentes, el gobernador Bordet, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, y el intendente Francolini firmaron un convenio de participación con el municipio de Concordia, que establece la responsabilidad en la ejecución del proyecto para la planta de tratamiento, y el mecanismo de transferencia de las obras y los compromisos sobre operación y mantenimiento de las mismas luego de ser concluidas. También se firmó un convenio con Cafesg que contempla la participación de ese organismo en la asistencia técnica, como en la delegación de la inspección y contralor de la ejecución de las obras.También se hizo entrega de un aporte de 2 millones de pesos del Fondo Provincial de Seguridad a la municipalidad de Concordia para la compra de cámaras de seguridad.Finalmente, se entregaron aportes por 2,2 millones de pesos a beneficiarios del Programa Jóvenes Emprendedores del Ministerio de Producción.En el acto también estuvieron presentes la esposa del gobernador, Mariel Ávila; el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Ángel Giano; los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan José Bahillo; el presidente de Cafesg y de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta, Luis Benedetto; el senador nacional Edgardo Kueider; la diputada nacional, Mayda Cresto; la directora Vialidad Provincial, Alicia Benítez: y el jefe del distrito Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch, entre otros.Además, participaron la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ullman; el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte; y el coordinador de Municipios de la Región Centro, Tomás Ledesma, además de los legisladores provinciales Armando Gay y Néstor Loggio, entre otros.