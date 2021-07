Traza autovía 18: Realizarán relevamiento de "vecinos afectados” por el proyecto

Tal como lo habían prometido el pasado martes en el Padro Españo, el Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch y su equipo se hizo presente en el Loteo Terra Nostra, en Colonia Avellaneda para trasmitirle tranquilidad a los vecinos. Del encuentro participaron habitantes de la zona y Airel Weiss, intendente de esa localidad.“Me comprometo a estudiar la posibilidad de definir una nueva traza y definitiva. Es un tema recurrente, y viene atravesando diferentes gestiones. Como sociedad, debemos buscar una solución y no un paliativo”, expresó aDaniel Koch.Asimismo, indicó que “las autoridades provinciales me encargaron de buscar una solución para que la conectividad de la circunvalación del Gran Paraná se pueda realizar. Pero también debemos atender los reclamos de los vecinos”.El Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional señaló que, junto al representante de los vecinos, el intendente de Sauce Montrull y el jefe comunal de Colonia Avellaneda, coordinaron realizar un relevamiento “urgente” de los vecinos afectados por “este emprendimiento”. La idea “es elevar ese informe a las autoridades nacionales de Vialidad, para que ellos lo lleven a la consultaro y buscar una factibilidad de que no sea perjudicial para los vecinos. Debemos trabajar la utilidad pública”.“Los vecinos deben acreditar todo lo que nos transfirieron en forma verbal. De esa manera, nosotros estaremos en condiciones de asegurarles que la traza se deba realizar en otro lugar y no haciendo semejante afectación. Este miércoles, estuve en Buenos Aires, comunicándole a mis superiores todos los pormenores que esta obra conlleva, para manifestarle la tranquilidad a los vecinos del barrio”.Junto a los intendentes de los lugares “siempre apostamos al dialogo”.Por su parte, Cesar Loruzo, representante de los vecinos, reconoció que “se cumplió el sueño que teníamos con los vecinos. Podemos demostrar la cantidad de gente que compró en el loteo y que serían afectados por la traza. Estamos en una jornada para festejar, porque por mucho tiempo esperamos este momento y estamos muy contentos. Las autoridades nos escucharon, entendieron y tuvieron la empatía para dar marcha atrás con el anteproyecto y buscar otra alternativa”.Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda, señaló: “Queremos que, en esa salida alternativa, también se contemple que necesitamos unir nuestra ciudad y tener un acceso que hoy no tenemos. Celebramos la apertura al dialogo y sabemos que vamos a encontrar una solución mucho más integral y con un proyecto que una este sector y de un desarrollo tan necesario para nuestra región”.