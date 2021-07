Stratta participó de los festejos por el 113° Aniversario de Tabossi

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La vicegobernadora Laura Stratta sostuvo que el gobierno provincial trabaja "para transformar esa realidad que nos interpela permanentemente a que construyamos políticas públicas que nos permitan vivir mejor cada día", lo dijo en el marco del acto por el 113° aniversario de la ciudad de Tabossi. Igualmente remarcó la importancia de la articulación entre las políticas nacionales, provinciales y municipales al destacar la gestión que lleva adelante Liliana Landra en esa localidad del Departamento Paraná.



La ceremonia convocó a instituciones de la localidad y a numerosos vecinos que se dieron cita en la Biblioteca Municipal "Elda Ríos de Puntín", ubicada en el ex predio del ferrocarril. Además, participaron de la celebración, el senador por el Departamento Paraná, Juan Carlos Kloss; el diputado provincial Gustavo Zavallo; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar; concejales, funcionarios municipales; y los intendentes de Seguí, Gerardo Heberlein; de El Pingo, Diego Plassy, y de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss.



Stratta se refirió a la historia de la localidad al calor del movimiento ferroviario. "Así como Tabossi y muchos pueblos y ciudades crecieron a la vera de las vías del tren, y crecieron a través de esa definición; hoy es una ciudad que tiene como símbolo el camión, que es otro medio de transporte y que también tiene que ver con un perfil de ciudad ligada al campo y a la producción".



Remarcó que "pese a la desaparición del tren, Tabossi tuvo la característica de levantarse y reinventarse en función de vecinas y vecinos que tuvieron mucho compromiso, mucha convicción y que pusieron lo mejor para seguir haciendo crecer esta ciudad". Al transmitir el saludo del gobernador Gustavo Bordet a todos los vecinos, indicó: "Es un gobernador que siempre está pensando qué más hacer para transformar esa realidad que nos interpela permanentemente a que construyamos políticas públicas que nos permitan vivir mejor cada día y en cualquier lugar de la provincia. Y lo hacemos de la mano de las autoridades, de intendentas como Liliana, y de los legisladores que permanentemente gestionan y piensan en el bienestar de la comunidad".



"Quienes tenemos responsabilidades de gobierno pasamos, pero las políticas públicas, las obras que impulsamos y los sueños que tenemos son lo que queda. Y cada cosa que hacemos es siempre de la mano de nuestros pueblos, de las instituciones educativas, deportivas o culturales, y de los vecinos comprometidos".



En referencia a la pandemia, indicó que la situación determinó que debieran cambiarse algunas prioridades "pero lo que nunca perdimos es la convicción de construir un Estado que esté presente, que sea promotor, activo y dinámico. Un Estado que priorice la vida y a las personas y que en la provincia no haya ningún entrerriano y entrerriana sin atender". En ese punto, expresó sus condolencias a los familiares de víctimas de Covid 19. "Quiero enviar un fuerte abrazo a quienes han perdido un ser querido por esta pandemia. En los pueblos chicos -yo también vengo de una ciudad chica- cada muerte y cada pérdida significa un dolor no solamente en el plano personal sino que también un dolor para el pueblo entero; pero la campaña de vacunación que llevamos adelante nos está permitiendo volver a la vida, a empezar a poder abrir más la economía y volver a la educación presencial", remarcó.



"La vacuna nos permite empezar a retomar una normalidad en un contexto difícil pero con una definición política que es seguir creciendo y afianzándonos. Estamos hoy aquí revindicando a los antepasados que fundaron esta ciudad, haciéndole un homenaje pero también mirando hacia el futuro. Necesitamos mirar hacia el futuro consolidando el presente. El futuro también tiene que ver con sostener obras, con diseñar políticas que abran puertas y que generen oportunidades", apuntó.



Gestión, obras y desarrollo

A su turno, la intendenta destacó el acompañamiento del gobierno provincial con obras que benefician a la comunidad. Landra mencionó el proyecto del Parque Industrial pensando para el desarrollo y crecimiento de la localidad. También habló del plan de viviendas que se concretarán con aportes del gobierno nacional, a través del programa Reconstruir. "Gracias a estas políticas habitacionales, que impulsa nuestro presidente Alberto Fernández junto al gobernador Gustavo Bordet, 13 familias podrán acceder muy pronto a su hogar", expresó al respecto.



Seguidamente, confirmó que el 31 de agosto se llamará a licitación para la construcción de las 16 viviendas del IAPV del programa Primero tu casa. Además, informó que la semana próxima comenzará la obra de la red cloacal para los vecinos del barrio La Pampa, con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas para Saneamiento por 17 millones de pesos", que se ejecutan obras de cordón cuneta en nueve cuadras por 8 millones de pesos y, se refirió a la aprobación del proyecto de construcción y reconstrucción de veredas en de 24 cuadras de la ciudad, incluidas las de la Plaza San Martín, por un monto de 10 millones de pesos.



La intendenta agradeció a la vicegobernadora porque "gracias a su apoyo pudimos proceder a la construcción del embellecimiento del ingreso al pueblo", en referencia a la colocación de letras corpóreas en el ingreso a la localidad, donde se construye un espacio recreativo. "Han sido innumerables la cantidad de llamados y mensajes en estos días de nuestros vecinos me han expresado su alegría por la colocación de las letras corpóreas. Si bien estamos finalizando la primera etapa, aún queda mucho por hacer y así contar con un circuito saludable y de recreación", indicó.

Por último, Landra manifestó que por la pandemia no se pudieron inaugurar oportunamente dos obras importantes en la localidad: la red de distribución de gas natural, que fue financiada con recursos provinciales por 30 millones de pesos; y la red cloacal en el barrio El Chaco.



Durante el acto, actuó la Banda Municipal de Música y el Taller Municipal de Folklore, además se compartió el tradicional chocolate con los vecinos.