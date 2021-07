"Me parece una decisión que nuestra el profundo sentido ético que tiene el Presidente y espero que otros funcionarios lo acompañen como el gobernador", afirmó Rossi, luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que todos los ministros candidatos debían dejar sus cargos para hacer campaña."Voy a dejar de ser ministro de Defensa y el gobernador está pensando en su conchavo para 2023 porque se pone de senador suplente y como en la provincia no hay reelección seguramente al que puso como senador titular en 2023 lo hará renunciar para ponerse de senador él", cuestionó Rossi en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).Y agregó: "Pasaron una cantidad de procesos en Santa Fe que me llevaron a tomar esa decisión, la actitud de Perotti es de falta de ética".