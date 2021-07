Escuelas entrerrianas recibirán netbooks del plan federal Juana Manso

Reconstruir después del abandono



Alto valor estratégico



Detalles del convenio



El gobernador Gustavo Bordet firmó en Rosario junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y su par de Santa Fe, Omar Pierotti, la adhesión de Entre Ríos al Plan Federal Juana Manso que permitirá la llegada de 21.346 netbooks para 340 escuelas entrerrianas."Volvemos a poner en marcha un programa que iguala a los alumnos en todas las escuelas y lo hacemos con industria nacional que es muy importante", dijo Bordet.Bordet agradeció al ministro Trotta, “por estar trabajando junto a los gobernadores en programas educativos'' y celebró el hecho de poder compartir el lanzamiento del Programa que permitirá, “en nuestras provincias poder llegar con computadoras a nuestros estudiantes, a nuestros chicos”.Seguidamente apuntó: “Significar también, que no son hechos aislados porque también, en paralelo, trabajamos en conectividad con el gobierno Nacional. Hay una fuerte decisión del presidente Alberto Fernández de llegar al interior, de poder volver retomar y poner en valor programas, que habían sido abandonados”.Tras ello, dio cuenta de su experiencia cuando fue intendente de Concordia donde pudo asistir al proceso que se generó a partir de la distribución de netbooks a los estudiantes. “Esto nos obligó también a trabajar en áreas de coberturas de wifi y podía ver en las escuelas como los chicos estaban conectados”, comentó. En ese orden, recordó su experiencia en la docencia donde veía la dificultad que había para poder acceder a una computadora, y como rápidamente con el programa Conectar Igualdad, eso se revirtió y no solo en las aulas, sino también en parques y plazas donde los chicos estaban conectados.“Me tocó asistir a cuatro años donde este programa se desarmó por completo y que significó un retraso muy grande en la calidad educativa de nuestros alumnos, de nuestros chicos que deben tener sobre todo en provincias donde la educación rural, es la educación a distancia que se realiza, y más en esta época que es clave y fundamental para poder sostenerlas, estaba el hueco que había dejado el abandono del programa Conectar igualdad", sostuvo al tiempo que remarcó la importancia de "poder retomarlo, como se retomaron tantos otros programas Nacional”, dijo al dar cuenta que se puso nuevamente en marcha el programa de becarios a través del Conicet, a través de distintas Universidades entrerrianas, que “están siendo estímulos para investigadores que desarrollan proyectos”.“Retomar esta agenda nos pone feliz por un lado y, por otro lado , como obligación de tener un compromiso muy fuerte para poder trabajar en nuestra comunidades, en nuestras provincias en avanzar hacia una sociedad del conocimiento, que resulta clave para el futuro y que es lo que nos demanda lo que viene en el mundo”, destacó.En este sentido, destacó que “poder tener distribuidos elementos que nos acerquen a la conectividad, a la tecnología, pero que fundamentalmente tener igualdad de oportunidades para que nuestras escuelas, sobre todos las escuelas públicas, nuestros chicos de menores recursos tengan exactamente los mismos derechos y las mismas posibilidades que el resto de los alumnos de poder acceder al cocimiento”.El mandatario agradeció a Nicolás Trotta, y al presidente Alberto Fernández; y también a Omar Perotti “por estar compartiendo una actividad, de las tantas que llevamos adelante en conjunto en Santa Fe y Entre Ríos”.Además de Perotti, Trotta y Bordet, estuvieron presentes la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Diego Diego Golombek,El ministro Trotta expresó su satisfacción por estar con los gobernadores Bordet y Perotti, y dijo que "es el compromiso del presidente Alberto Fernández con los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe, de volver al Conectar Igualdad, este programa Juana Manso", y apuntó: “Que vuelvan las computadoras para que tengas nuestros adolescentes en las escuelas secundarias, creemos que marca lo que debe ser la agenda en un momento de enorme dificultad donde se ha visibilizado las profundas desigualdades, y esas desigualdades se enfrentan con políticas públicas".Resaltó que hoy se está dando "un paso muy importante que tenemos que ir fortaleciendo año tras año", y puntualizó que "estamos en una etapa de reeconstruir, de reconstruir después del impacto de la pandemia, pero también dejando en claro de reconstruir después de lo que han sido el abandono de políticas como Conectar Igualdad".El ministro puntualizó que "en los hogares de Entre Ríos y de Santa Fe faltan computadoras que hubiesen permitido transitar de mejor manera la pandemia, la continuidad educativa porque existió un gobierno como el de Macri que tomó la decisión de descontinuar ese programa".Precisó que en esta primera etapa "estamos fabricando 633 mil computadoras en nueve empresas argentinas con una inversión de más de 20.000 millones de pesos del estado nacional. Estamos ampliando un nuevo proceso de licitación para 500 mil computadoras adicionales, vamos a cubrir todos los primeros años de la escuela secundaria de todo el territorio argentino, además del primer ciclo que es primero y segundo año de todas las escuelas rurales y todos los años de las escuelas interculturales bilingües".Trotta aseguró que "este es un proceso que debemos ir robusteciendo año tras año, para que todos los chicos de las escuelas de gestión estatal de país a lo largo de todo su trayecto educativo tengan un dispositivo tecnológico que permita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, reducir la brecha digital que es una de las expresiones de la desigualdad de este siglo 21".Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Ángel Perotti, tras agradecer la presencia del ministro Trotta, se dirigió al gobernador Gustavo Bordet al decir "la alegría de compartir nuevamente una actividad y un gusto desarrollar actividades conjuntas, fundamentalmente en lo que nos tiene tan vinculado a la educación".Hizo referencias luego a los dichos de Bordet en relación a los alcances del programa y de su interrupción. "Creo que sería un error si no miramos para atrás para que nos quede en esta etapa muy bien marcado que es lo que no debe hacerse. Si la pandemia puso algo en evidencia es que no iguala porque claramente desnudó las diferencias que se dan, y particularmente si en el tema de educación y tecnología el Estado no dice presente".Volvió sobre las dificultades que conllevó la interrupción de este programa, y particularmente en el contexto de pandemia. "La decisión del Presidente que estás Nicolás (Trotta) instrumentando nos parece de alto valor estratégico y para afirmar definitivamente la búsqueda de igualdad de oportunidades en la formación para la mejor educación que podamos dar a nuestros hijos, que seguramente nos garantizará el camino hacia un nuevo profesional con el conocimiento de la tecnología y trabajador con los conocimientos adecuados para la incorporación al mundo laboral", acotó.En ese marco, habló de la importancia de la actualización de saberes en el ámbito laboral e insistió en las oportunidades que esto conlleva. "Esta presencia concreta del Estado retomando este programa nos pone muy contentos por lo que significa en lo educativo, en lo que creemos profundamente que es la capacidad de nuestra industria nacional, trabajadores y empresarios"."Saludo la decisión y la diversidad de emprendimientos que habla a las claras de una familia que ha sabido que en los valores que tiene la Argentina hay que saber diversificar como para poder sostener, pero sin abandonar esta apuesta de seguir creciendo y aportando en la formación de su gente como uno de los elementos centrales para crecer como empresa nacional. Y también demostrar que no sólo nuestros empresarios, sino también nuestros integrantes del sistema científico tecnológico y la capacidad de nuestra gente nos permite estar en la frontera del desarrollo de programas y plataformas con las que hoy podemos competir de igual a igual con otras tecnologías como para acercar a la Argentina a esta instancia de desarrollo de las que nunca sentimos debió corrido. Esperamos estar recuperando y retomando esa senda", concluyó.La provincia adhiere al Plan Federal Juana Manso, en ese marco, la ejecución de líneas de acción vinculadas al mencionado, que impliquen la entrega y distribución del material educativo será coordinada por el Ministerio de Educación nacional con la jurisdicción y los equipos directivos de los establecimientos educativos de la provincia.La provincia recibirá en las instituciones educativas hasta un total de 21.346 netbooks que beneficiarán a 340 escuelas en esta primera etapa, conforme con los criterios de distribución objetivos establecidos, y en la medida de la disponibilidad de material tecnológico por parte del Ministerio de Educación.La entrega de material tecnológico a las instituciones educativas de la jurisdicción se realizará mediante la suscripción de actas de transferencias que suscribirán los directivos de los establecimientos.Se procurará acordar y desplegar acciones para posibilitar la conectividad tanto de las escuelas cuanto de las netbooks entregadas a estudiantes y docentes, tomando en consideración la infraestructura tecnológica existente.La provincia, proporcionará el apoyo institucional, de infraestructura y espacio físico requerido para la instalación del equipamiento informático y de telecomunicaciones. En cada establecimiento educativo adecuará la infraestructura eléctrica al requerimiento de carga y asegurará la provisión de energía eléctrica para las netbooks educativas en un todo de acuerdo con la política de uso de dicho equipamiento. Este compromiso incluye también la obligación de atender los gastos corrientes de implementación y mantenimiento del programa, tales como energía eléctrica, la función de referente técnico escolar o soporte de orden local.El convenio tendrá vigencia de dos años, con posibilidad de ser renovado por iguales períodos hasta un máximo de seis años contados desde su fecha de firma.