El Presidente se reunió con su par de Ecuador y habló de su “mirada común”

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta mañana en el Hotel Westin de Lima una reunión bilateral con su par de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, en el marco de su estadía en la República de Perú para asistir a la ceremonia de transmisión de mando al presidente electo, José Pedro Castillo Terrones."Tenemos una mirada muy común sobre la necesidad de que América latina se integre más y que vuelva a constituir un ámbito de unidad donde podamos discutir los problemas que tenemos", destacó Fernández al realizar declaraciones a la prensa al terminar el encuentro y consideró que fue "una reunión que ha sido mucho más que productiva y que, en lo personal, valoro mucho"."Aun cuando muchos nos paran en veredas diferentes, la verdad es que las diferencias no son tantas a la hora de ver cómo concretamos los objetivos, y tenemos que lograr respetarnos en la diversidad y trabajar juntos por eso que necesita América latina que es lograr un espacio donde podamos discutir nuestro destino", afirmó el mandatario argentino.Señaló, en ese sentido, que ambos países tienen "problemas semejantes" y mencionó los objetivos comunes de "lograr la inmunidad de nuestro pueblo lo antes posible, recuperar el trabajo en la formalidad y garantizar un desarrollo igualitario para todos"."Yo estaba en deuda con el presidente Lasso porque no había podido asistir a su asunción, y sentía que de verdad debía acompañarlo ese día", dijo el Presidente argentino y remarcó: "El pueblo ecuatoriano se expresó, eligió a su presidente y cada vez que la democracia se afianza en un país de Latinoamérica, yo lo celebro"."Ecuador es un país muy querido por nosotros y es un país bellísimo; el Presidente me prometió que iba a invitarme el mes que viene, así que espero visitarlo pronto", expresó.Participaron del encuentro el canciller, Felipe Solá; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional Eduardo Valdés. Por parte de Ecuador asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo; el secretario General de la Presidencia, Ralph Suástegui Brborich; y el consejero Presidencial Aparicio Caicedo Castillo.