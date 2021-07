Traza de autovía 18: "Plantearemos la necesidad de modificarla", dijo Koch

En el marco del avance de la obra de la traza de la autovía 18, este martes se realizó una reunión en el Padro Español de Colonia Avellaneda. Participaron vecinos, autoridades nacionales y municipales.



El director de Vialidad Nacional de la Región Litoral, Daniel Koch estuvo presente en el encuentro. "Fue una reunión importante donde pudimos tomar dimensión de este anteproyecto. Considero válida la manifestación, creo que es importante que los vecinos de Colonia Avellaneda y Sauce Montrull puedan hacernos oír su reclamo, estamos en democracia. Me traje una imagen de la necesidad que estos vecinos plantean", puso relevancia a Elonce TV.



"Cuando llegamos, los vecinos nos contaron sus problemas, la dramática decisión de convivir con este tema que los estaba acuciando, hay gente del Procrear, programas aprobados que son difíciles de cambiar. Si bien estaba la utilidad pública, como todavía no estaba determinada la traza la gente de Bolzán no podía seguir vendiendo, la gente de la provincia no podía seguir escriturando y en consecuencia ellos tomaron crédito sobre esos terrenos; desarrollaron una expectativa y proyecto de vida", dijo el funcionario nacional.



De la misma manera, dijo: "Voy con un anteproyecto, siempre manifesté que la decisión es porque la administradora anterior Iguacel había tomado la determinación de que eso sea declarado de utilidad pública. Para avanzar y que esto se transforme en un proyecto, necesitaba saber qué pensaban los vecinos, me quedó muy claro esto".



Adelantó que para este miércoles convocó "a gente del distrito de Obras, Proyecto Jurídico, para elaborar las notas en donde informaremos lo que sucedió en el encuentro de hoy, y solicitar que se cambie la traza debido al impacto ambiental, económico y social que va a tener. Dialogamos con los intendentes de Colonia Avellaneda y de Sauce Montrull, y con todos los actores de este tema. El camino que marca la democracia es este, el del diálogo para llegar a un consenso".



"Plantearemos a la consultora la necesidad de modificar la traza, teniendo en cuenta el impacto que tiene en la sociedad. Seguido esto, la consultora planteará alternativas. Sí vamos a determinar algunas acciones que las irán a hacer ingenieros idóneos en la materia, teniendo en cuenta lo que nos han planteado los vecinos, de que la circunvalación justamente 'circunvale', y que le dé la garantía a los emprendimientos que ya están desarrollándose, de que el impacto sea el menor posible tratado de buscar alternativas. Trataremos de brindarle a la comunidad con la mayor premura que el caso amerita, para que todos puedan estar tranquilos", puso relevancia. Elonce.com.