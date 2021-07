Bordet se reunió con senadores del PJ: abordaron cuestiones departamentales

También se habló sobre las elecciones de medio término que tendrán lugar este año.



La vicegobernadora Laura Stratta apuntó que "es una práctica habitual que el gobernador convoque a los legisladores, en este caso a los senadores del Bloque Justicialista, para poner y articular los temas que tenemos en agenda, tanto en el plano institucional como el legislativo y político".



Detalló que "fue una reunión de trabajo donde se abordaron los requerimientos territoriales, las obras y las políticas públicas que lleva adelante el gobierno entrerriano en cada rincón de la provincia".



Dicho esto, agregó que "lógicamente también con una agenda que tienen que ver con la campaña electoral que se acerca y que nos necesita también comprometidos trabajando de la misma manera que lo hacemos siempre: con mucha convicción, compromiso, territorialidad y el oído puesto a lo que sucede a nuestro alrededor y que tiene que ver con este estar y construir Estado en tiempos muy difíciles".



Más adelante, la vicegobernadora sostuvo que hubo "cuestiones señaladas por el gobernador y que viene siendo un camino que construimos permanentemente: es estar en el territorio; responder y generar obras, mejoras y políticas públicas que mitiguen la situación que la pandemia ha provocado, como acompañar a los sectores. También lógicamente tener una estrategia en el marco de un contexto de pandemia con los protocolos adecuados, con un mensaje unificado y fuerte porque somos parte de un gobierno que ha priorizado la vida",



Además, de "no desatender ninguna de las demandas que plantea la población y asumiendo también los desafíos hacia adelante con el plan de vacunación más importante de toda la historia, y retomando la apertura de la economía que también nos permite volver a una cierta normalidad que a los vecinos y vecinas de nuestra provincia permiten vivir un poco mejor cada día", concluyó.



Por su parte, el presidente del bloque de senadores del PJ, Armando Gay, expresó: "Fue una reunión muy fructífera, por pedido de los senadores. Agradecemos la deferencia que ha tenido el gobernador y la vicegobernadora de poder tener estos espacios de debate donde cada uno platea la realidad de su departamento. También articular y armonizar con los ministros".



Y agregó: "También, porque fue una charla política e institucional, hablar del desafío que se viene de cara a las elecciones de medio término que tenemos en poco tiempo. Estamos transitando una pandemia donde el proceso electoral va a ser totalmente distinto. No sólo la campaña sino también la presencia en cada uno de los distritos, y ahí está también la responsabilidad de los senadores de llevarlo adelante, no sólo en el departamento de cabecera sino en cada una de las ciudades que componen el departamento. Y todo esto sirve para hablar, aceitar y articular con los ministros que son los que traen las respuestas a las demandas de la sociedad".



También participaron del encuentro los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; Economía Hugo Ballay; de Producción, Juan José Bahillo; y de Desarrollo Marisa Paira; y la titular de Vialidad, Alicia Benítez.