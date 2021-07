Virtualidad: Agmer pidió al Gobierno que deje sin efecto descuentos a docentes

Los docentes entregaron al gobierno un petitorio en el que solicitan que se deje sin efecto la resolución que dictó en junio último el Consejo General de Educación (CGE) y que dispuso considerar como "inasistencia injustificada" la medida sindical de trabajo virtual que aplicaron los docentes durante abril y principios de julio, disconformes con la presencialidad dispuesta en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.



La virtualidad se había impuesto en Entre Ríos a partir del lunes 16 de marzo de 2020, cuando se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus. La situación se mantuvo así todo el año escolar, hasta que el 26 de octubre se comenzó con experiencias piloto de presencialidad en escuelas puntuales de la Provincia. Pero a partir del 1 de marzo de este año, con la apertura del calendario escolar 2021, la presencialidad se generalizó a todo el sistema, aunque con el sistema bimodal, alternando con la virtualidad.



Los brotes de casos de Covid-19 este año llevaron al Consejo de Educación a establecer cierres temporales de las escuelas. Pero a través de la resolución N° 1.565 el Consejo Educación dispuso el "restablecimiento, a partir del día martes 22 de junio de 2021, de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos de la Provincia". Entones, la novedad fue la ampliación de la presencialidad en el Gran Paraná a todos los niveles. No obstante, Agmer sostuvo la virtualidad y rechazó la presencialidad que impuso Educación.



En sucesivos pronunciamientos, Agmer había instado a los docentes a mantener el proceso educativo desde la virtualidad por la situación epidemiológica. Pero el CGE consideró que la no asistencia a las escuelas derivaba en faltas injustificadas. El 16 de junio dictó la resolución N° 1.542, a través de la cual dispuso que "el desarrollo de las clases en los establecimientos educativos dependientes del Conejo General de Educación, a partir del 14 de junio del corriente, es con la modalidad presencial o mixta", debiéndose "en caso de incumplimiento, cargar las inasistencias injustificadas".



En el petitorio que entregó la secretaria general de la seccional Paraná de Agmer, Susana Cogno, a la ministra de Gobierno, Rosario Romero se plantea dejar sin efecto aquella disposición del CGE, "y retrotraer la situación a su estado anterior, considerando que la no presencialidad es trabajo y los trabajadores de la educación garantizaron durante todo el proceso el cumplimiento de sus tareas". Las faltas injustificadas que aplicó Educación derivan en el descuento de haberes a los docentes que se plegaron a aquella medida.



Agmer Paraná entiende que esa situación debe discutirse en el seno de la comisión paritaria de condiciones laborales, que se reúne este martes, "como ámbito para el análisis, la jerarquización de necesidades y toma de decisiones sobre el trabajo en nuestras escuelas», de modo de «garantizar el funcionamiento de las burbujas y el sostenimiento de la bimodalidad, con conectividad e insumos garantizados".



Pero además, el petitorio reclama "el presupuesto necesario para el cumplimiento de los protocolos: actualización de partidas para limpieza y sanitización. Que en cada escuela se garanticen los insumos y elementos necesarios acorde a lo que indican los protocolos». Y reclama «avanzar en la atención de la situación edilicia e instalaciones de nuestras escuelas, destinando el presupuesto necesario para contar con edificios donde se pueda cumplir con los cuidados necesarios ante la pandemia». Además, «sostener y garantizar el funcionamiento de los comedores escolares y la copa de leche, de modo de atender las necesidades alimentarias de nuestras comunidades educativas. Esto, sin dejar de lado la entrega de los módulos alimentarios, imprescindibles para las familias de nuestras comunidades".

Fuente: Entre Ríos Ahora