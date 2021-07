Abren segunda inscripción para Becas Progresar: quiénes y cuándo anotarse

El Gobierno abrió una segunda inscripción para otorgar becas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), por lo que. La medida se anunció a través de la Resolución 2431/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial.De acuerdo con el documento, en esta nueva etapa el plan volverá a tenerAdemás, las autoridades nacionales precisaron que en este oportunidad, de “forma excepcional” y “por única vez”,, que habiendo reunido los requisitos allí estipulados, no hubieren accedido al beneficio en razón del cupo establecido”.Para esto, “se efectuarán los necesarios cruzamientos de bases de datos”, y se aclaró que podrán acceder al PROGRESAR, siempre que “continúen cursando sus estudios y cumplimenten el requisito socioeconómico”.Para poder pedir esta ayuda, la persona que se encuentre en esta situación deberá “confirmar la solicitud a través de la plataforma” del programa, disponible en el sitio https://progresar.educacion.gob.ar/ “durante el período de convocatoria establecido”.Entre los considerandos de la Resolución firmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el Gobierno señaló que estas becas se crearon el 23 de enero de 2014, “con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social a personas en situación de vulnerabilidad, a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral”.En tanto, las actuales líneas de asistencia se implementaron durante el primer período de inscripción de este año, el cual estuvo abierto entre el 1° de marzo y el 21 de mayo y, según las autoridades nacionales “han resultado adecuadas”.Al respecto, señalaron que durante ese plazo “se inscribieron más de un millón y medio de estudiantes, encontrándose ya asignadas a la fecha 774.998 becas a las y los beneficiarios que cumplimentaron con la totalidad de los requisitos”.En este sentido, el texto remarcó que “atento al inicio del segundo semestre o cuatrimestre, según corresponda, resulta oportuno y necesario disponer la reapertura de las inscripciones” para que los alumnos que inician la cursada en esta etapa puedan solicitar la asignación “e igualmente quienes no hubieran podido hacerlo en su oportunidad”.En cuanto a las personas que serán incorporadas por no haber accedido al Programa de Becas Estratégicas “Manuel Belgrano”, el Gobierno explicó que ese plan “tuvo una enorme demanda” que no pudo se atendida “con las disponibilidades presupuestarias para el corriente ejercicio”, a pesar de “haberse duplicado la cantidad de becas previstas”.Por este motivo, se consideró “imprescindible” incorporar como beneficiarios del PROGRESAR “a los estudiantes que así lo confirmen y en tanto reúnan los requisitos establecidos por la reglamentación”, teniendo en cuenta que ambos proyectos “resultan compatibles y se ajustan a los reglamentos de las líneas correspondientes”.Para poder acceder a este programa, el estudiante, menor de 24 años, tiene que demostrar que su familia gana menos del equivalente a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).El piso salarial para los trabajadores formales tuvo un incremento retroactivo en abril de 9% y luego contó con actualizaciones mensuales en mayo y junio (4% en cada caso). En julio se preveía uno del 6%, y quedaban pendientes más reajustes.De esta manera, el tope para pedir la beca se moverá en relación a los incrementos mensuales que tendrá el SMVM entre abril y septiembre, durante los tramos firmados. Comenzó entonces con un máximo de $67.300 por familia, aproximadamente, y cuando finalice la vigencia de este acuerdo rubricado entre gremios y empresarios, el límite de ingreso familiar para ingresar sería de $87.840 en septiembre.