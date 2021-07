Con un acto, Frente de Todos presentó las listas de la provincia de Buenos Aires

Discurso de Cristina Kirchner



Mensaje de unidad del Frete de Todos

El Frente de Todos reveló sus cartas electorales para las elecciones 2021 en las que el oficialismo buscará consolidar su mayoría en el Congreso y fortalecer al Gobierno.Además de Alberto, Cristina y Massa, la otra figura central del acto fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los cuatro fueron las principales encargados de pulir la oferta electoral del oficialismo que en las elecciones legislativas buscará reforzar su poder en el Congreso.Fue el último en hablar en el acto y enfatizó: "Nosotros creemos en una sociedad para todos, no todo es lo mismo" Además, el Presidente puntualizó: "Recibimos un país en terapia intensiva y a los tres meses nos contagiamos de Covid. Preservamos el trabajo formal y a los empresarios".La lista bonaerense la encabezará Victoria Tolosa Paz, seguida del ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan. También estarán Marcela Passo, cercana a Sergio Massa, Leopoldo Moreau, Julio Pereyra, Walter Correa, Constanza Alonso, Vanesa Siley y Hugo Yasky.En el caso de Ciudad, el primero en la lista será Leandro Santoro, sin sorpresas a lo que había trascendido. Los cuatro siguientes lugares estará ocupados por Gisela Marziotta, Carlos Heller, Lorena Pokoik, y el economista Matías Tombolini."Es una oportunidad para que las fuerzas políticas hablemos sin beneficio de inventario", afirmó la vicepresidenta, quien además cuestionó a los que están "a los saltitos" y con el coaching como forma de hacer política."El marketing y el coaching no van más. Con saltito y risita no vamos a ninguna parte. Hagamos todo lo que sea necesario para discutir racionalmente", lanzó. "Así estamos por lo que hizo el Gobierno anterior", remató.Y continuó: "Los liberales dicen que no gobernaron. ¿Cómo que los liberales nunca gobernaron? Vamos che. Después el radicalismo en forma de la Alianza y al final la Alianza versión dos con el radicalismo, los que nunca habían gobernado".En el acto, Massa disparó sin hacer mención directa a la oposición al ironizar sobre el enroque distrital que jugó Juntos, al enviar a María Eugenia Vidal a la Ciudad y a Diego Santilli a la Provincia. "Parece que no tienen arraigo", afirmó. “Vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro presidente a ratificar un contrato que formamos en 2019 con la ciudadanía y que lamentablemente la pandemia puso en país”, añadió."Tenemos candidatos que representan las ideas y el proyecto que trajimos en 2019.El verdadero candidato es la unidad”, agregó a su turno Kicillof.