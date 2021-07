Kulfas destacó la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector industrial

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó hoy el crecimiento de la industria con "once meses consecutivos de creación de nuevos puestos de trabajo", en el que "hay 12 de 16 sectores de la industria que están creciendo".Kulfas, En declaraciones a, destacó que “los primeros cinco meses de este año 2021 hemos tenido un crecimiento de más del 3% respecto de 2019, no comparando con 2020 porque ahí está la pandemia y genera distorsiones, pero comparando con el último gobierno hay un crecimiento del 3% y estamos hablando de once meses consecutivos de creación de nuevos puestos de trabajo en la industria, y esto es un contraste tremendo respecto al período de (Mauricio) Macri".En este marco, sostuvo que ven "un escenario positivo que va mejorando", en el que "hay 12 de 16 sectores de la industria que están creciendo; hay que destacar todo lo que son los electrodomésticos, destaco el caso de automotrices, que también es un sector que venía muy golpeado; cuando llegamos al Gobierno de cada 100 autos que se patentaban en la Argentina solamente 28 eran nacionales, 72 eran importados; hoy estamos más o menos mitad y mitad"."El empleo viene recuperándose -agregó el ministro- hoy tenemos 25 mil empleos más que los que había en 2019, ya hoy a pesar de la pandemia estamos con más nivel de empleo industrial del que había en el último año de Gobierno de Macri y sigue creciendo, todos los meses lo vemos".“Por lo menos, en este caso, tuvieron la honestidad de plantearlo abiertamente, lo que digo es que tienen que ser muy claros sobre las consecuencias que implica este tipo de planteos, porque Argentina realmente es un país que está en una crisis delicada”, señaló el funcionario.Acerca de la inflación, Kulfas resaltó que se está visualizando “una desaceleración en niveles que, ya lo hemos dicho, no nos mantienen conformes porque tuvimos un pico muy fuerte allá en marzo, entonces vinieron tres meses consecutivos en caída, estamos previendo también para junio una nueva reducción”.“En el caso de la carne que era un tema que más nos preocupa, vimos una reducción del promedio de precios en algunas estimaciones, por ejemplo, consultoras privadas o relevamientos que hicimos nosotros mismos, los primeros días de julio se vio esta pequeña reducción, de manera tal que estamos buscando estabilizar precios claves de la economía y poder avanzar en un sendero de desinflación”, explicó Kulfas.A su vez, se refirió al cierre de listas de las elecciones de medio término y sostuvo: "creo que vamos a poder plantearle a la sociedad nuestras ideas, nuestros proyectos y también nuestra gestión, que básicamente apunta a lo que planteó el Presidente desde el día uno, que es encender la economía, poner la Argentina de pie. En el medio nos tocó una de las peores crisis mundiales de la historia, y bueno, hemos administrado esa situación tan delicada y ahora estamos en una etapa de recuperación, a pesar de la pandemia nuestros sectores productivos hoy están mejor".