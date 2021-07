Boudou: "Me gustaría que reviertan la imposibilidad de ejercer cargos públicos"

Política Ordenan la libertad condicional de Amado Boudou

El ex vicepresidente Amado Boudou afirmó hoy que le "gustaría que se revierta la imposibilidad" que tiene para ejercer cargos públicos, aunque señaló que para hacer política no necesita un puesto.En tanto, tras obtener su libertad condicional, se metió de lleno en la campaña electoral y afirmó que en las próximas legislativas "se van a dirimir dos modelos" y se parecerá más a "una elección al Poder Ejecutivo"."Me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos", afirmó Boudou, aunque dijo que "no hace falta un cargo" para hacer política, ya que -dijo- "nunca" dejó la actividad "ni siquiera cuando estaba en el penal de Ezeiza".Anticipó que a partir de ahora le "gustaría colaborar en la formación y en la generación de ideas y de un programa" político, tras señalar que "el gran logro del neoliberalismo es que los partidos políticos sean cáscaras sin un programa que los represente".Sobre su situación judicial sostuvo: "Estoy muy contento, pero tampoco festejo. Hay que cambiar todo lo que pasó"."Quedan casos como el de Milagro (Sala) y otros presos políticos", evaluó Boudou, al lamentar que no se hayan hecho modificaciones a la Justicia y recalcó que libertad la logró tras cumplir "los dos tercios" de la condena.Al respecto, sostuvo que "el caso Ciccone fue una parodia de un juicio", al señalar que "el tribunal judicial convalidó una sentencia mediática ya escrita hacía muchos años".El ex ministro de Economía, en tanto, resaltó: "Me parece que estamos teniendo una inflación que da la sensación de que las áreas del Gobierno vinculadas a esto no se están ocupando, porque no hay factores técnicos que expliquen este nivel de inflación"."Hay que desandar el desastre que hicieron Macri, (Nicolás) Dujovne y compañía. Tenemos que remontar los 4 años del gobierno de Macri mientras estamos en una pandemia", agregó Boudou.