Traza de la Autovía 18: según Koch se expropiarían “menos de diez casas”

Sociedad Vecinos entregaron un petitorio en Colonia Avellaneda por la traza en Ruta 18

El reclamo de los vecinos

Reunión informativa

Se realizó una reunión en el marco del avance de la obra de la traza que se diagramó para la futura autovía de la actual ruta 18. Allí estuvieron presente Daniel Koch, la ministra de Gobierno, el intendente y vice intendente de Colonia Avellaneda, entre otros.El encuentro se desarrolló tras los reclamos sobre donde fue diagramada la traza de la futura autovía y que según los vecinos de los barrios Las Acacias, El Molino y el loteo Terra Nostra, la obra afectaría a las zonas urbanizadas.Según informó el director de Vialidad Nacional de la Región Litoral, Daniel Koch, a: “En la reunión estuvieron presentes los ingenieros que diagramaron el proyecto y la idea es comenzar a explicar de qué se trata . Se debe entender que Vialidad necesita cuidarles la vida a todos y no tenemos la intención de perjudicar a los vecinos”.”.Además, aclaró que se debe tener en cuenta que en esos terrenos, “hay personas que viven en las propiedades, otras que las usan de casa quinta y otras que las viviendas quedarán lindantes a la traza” y cada situación es particular.Por otro lado, explicó que “Hay viviendas que están comprendidas dentro de terrenos de Vialidad Nacional, otras que se encuentran de los lotes que se expiraron cuando se pensó el rulo del Acceso Norte” y otras cuestiones.Cabe recordar que días atrás vecinos de los barrios Las Acacias, El Molino y del loteo Terra Nostra entregaron un petitorio al intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, solicitando que se analicen diferentes alternativas en el trazado de la ruta 18 para que no afecten las viviendas de la zona. Allí los vecinos dejaron en claro queEn esta ocasión Koch informó que se programó una “amplia reunión p, evacuar las diferentes consultas y explicarles por qué se estableció que esa es la traza ideal, además entregarle la documentación de que en el 2018 se declaró de utilidad pública el lugar”.Además, señaló que construirán un terraplén donde antes estaba previsto un muro y además plantarán árboles en la zona.“Siempre avanzamos con el diálogo y no queremos judicializar, sino que queremos hacerlo dentro de un marco de respeto sin atropellar”.“En el proyecto se plantea que la conectividad se determine a primera fase, no buscamos partir el barrio al medio, y se hará una conexión física pro bajo nivel para dar un dinamismo por colectoras y de forma segura”, culminó.