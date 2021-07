UPCN destacó los avances tras nueva reunión de la paritaria sectorial de Salud

En ese sentido, si bien Domínguez destacó la modificación del acceso a suplencias para enfermeros con estabilidad, advirtió que este beneficio no se hizo extensivo para trabajadores de todos servicios críticos como cocina o limpieza, ni para todas las situaciones de revista como por ejemplo la suplencia extraordinaria y el suplente en cargo vacante.



"Quedó una respuesta acotada únicamente para el sector enfermería, que si bien es el área que presenta el mayor problema, no se puede dejar fuera de la discusión al resto de los trabajadores", agregó y adelantó que el Ministerio de Salud se comprometió a analizar nuevamente el tema y llevar una respuesta a la próxima reunión paritaria del 4 de agosto.



Pases a planta y estabilidad



La secretaria Gremial de UPCN mencionó que este año quienes cuenten con estabilidad desde 2017 podrían obtener un cargo de planta permanente, pero advirtió que la cantidad de cargos de planta permanente es mucho menor que la que se necesita.



"En Salud hay 1600 trabajadores que están en estabilidad desde 2017, pero hay sólo 500 cargos vacantes. Es decir que más de 1000 trabajadores que continuarán en la misma situación de revista. Por eso en la paritaria general, donde se está tratando la regularización del personal, que también se haga extensiva la estabilidad a los trabajadores actuales", adelantó.



Licencia profiláctica



Otro de los puntos tratados en la reunión de este miércoles fue la Resolución 1700, la cual fue dada de baja y por lo que se restablecen los 15 días de licencia profiláctica para todos los trabajadores de salud, independientemente del tiempo trabajado.



"Esto tiene implicancia en un planteo que hizo el Gremio, y por el cual se pedía que aunque el trabajador se tomara menos días de licencia profiláctica se otorgara igual la suplencia. Con esta baja de la Resolución, el reclamo queda salvado", explicó.



Reclamo salarial



En lo que respecta a la cuestión salarial, Domínguez aclaró que esta es una instancia en la que únicamente se discuten cuestiones que hacen a las condiciones laborales.



"Ha sido un engaño que se ha querido plantear en los medios, pero quienes formamos parte de la paritaria sabemos perfectamente que en el acta firmada en la paritaria general se estableció que las Sectoriales son para tratar exclusivamente condiciones laborales", dijo.



Y agregó: "Decirle a los trabajadores que en esta instancia se van a tratar temas salariales es estafarlos, porque de antemano se sabía que no iba a ser así".



Por último, Domínguez señaló: "Una vez más desde UPCN pedimos que la discusión en el ámbito paritario sea realmente un espacio de discusión, respetado y en el que se busquen soluciones para los trabajadores y que no se dilaten los temas".



En ese punto, adelantó que en la próxima reunión se tratarán cuestiones vinculadas al proyecto para una nueva Ley de Enfermería que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la provincia y que espera a ser tratada por el Senado. (APF)