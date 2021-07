Tendrán clases en febrero, los alumnos que no aprueben el 70% de los contenidos

Terminar el ciclo

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, participó del 108° Consejo Federal de Educación (CFE), donde se estableció un acuerdo de trabajo pedagógico para el segundo semestre del año.En ese marco, Müller valoró el encuentro. “Es importantísimo ya que viene en línea con lo que estamos proyectando en la provincia de Entre Ríos que tiene que ver con poner en valor todo lo que se ha hecho en términos de las transformaciones que veníamos pensando en la escuela y que realizamos de manera abrupta por”, explicó el funcionario.“Este año vamos a evaluar para dar un cierre a la unidad pedagógica 2020/2021”, dijo y agregó “determinamos en primer lugar un criterio para definir a los estudiantes que han tenido una continuidad pedagógica adecuada, aquellos que han podido”.“Los estudiantes que no alcanzan este 70 por ciento van a tener instancias durante este semestre de acompañamiento para alcanzar este porcentaje y un cierre antes del comienzo del ciclo lectivo 2022 para evaluar sus aprendizajes durante este año”, detalló.La resolución también fija estrategias para intensificar la enseñanza según las categorías de participación de los estudiantes en las propuestas escolares y nominalizar las trayectorias escolares para atender a las necesidades pedagógicas de cada estudiante.: los estudiantes que hubieran alcanzado una participación no menor al 70 por ciento en las actividades de clase propuestas por la escuela.: los estudiantes que hubieran alcanzado una participación entre el 25 por ciento y el 70 por ciento en las actividades de clase propuestas por la escuela en cualquiera de las formas de escolarización establecidas: los estudiantes que se hayan inscripto en el ciclo lectivo 2021 y su participación en las actividades de clase propuestas por la escuela sea inferior al 25 por ciento establecido.Con relación a los estudiantes con trayectorias desvinculadas por razones preexistentes a la pandemia que no hayan participado de las actividades escolares previstas en el primer semestre de 2021 se continuarán implementando estrategias de revinculación.La evaluación será formativa con retroalimentación para dar cuenta de avances y dificultades en los procesos de aprendizaje de los contenidos priorizados por cada jurisdicción. Los instrumentos y modalidades deberán adecuarse a la presencialidad, no presencialidad y alternancia, atendiendo a las particularidades de desarrollo de los aprendizajes.Los criterios de calificación podrán ser actualizados según crea conveniente cada jurisdicción para definir los distintos niveles de logros en una escala objetiva y comparable. Las escalas serán acompañadas por registros conceptuales y cualitativos del proceso y resultado de los aprendizajes.Respecto a la promoción,de los objetivos de aprendizajes de los contenidos priorizados. Para la promoción del primer al segundo ciclo del nivel primario, los estudiantes deberán acreditar de forma fehaciente su alfabetización inicial.compartido entre el docente del grado que deja y el docente del grado al que accede. Finalmente, quienes al momento de la finalización del ciclo lectivo 2021 alcancen una acreditación menor al 40 por ciento no promoverán.En cuantoen las unidades curriculares definidas. Quienes, al momento de cierre del ciclo lectivo 2021, hayan logrado acreditar entre el 40 por ciento y el 70 por ciento de los contenidos priorizados para el pasaje al año subsiguiente,Concluidas estas instancias si el estudiante no hubiera alcanzado al menos el 70 por ciento de aprobación requerido se habilitará la aplicación del régimen académico vigente en cada jurisdicción.Además,En el encuentro también se presentó la Guía para instituciones educativas: condiciones y recomendaciones para habitar la escuela que ratifica y amplía los alcances de los protocolos vigentes. Este documento es un aporte a las políticas sanitarias en el marco de la pandemia por COVID-19, orientada a las instituciones educativas y elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en consulta con las 24 jurisdicciones y con la colaboración del Ministerio de Educación.La Guía da cuenta de los aportes de profesionales e investigadores de diversas disciplinas en que se refuerzan los criterios sanitarios a la luz de las últimas recomendaciones y pondera los cuidados para habitar la escuela como un espacio de bajo riesgo de contagio en el marco de la pandemia.