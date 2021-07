Vizzotti: “Por primera vez esta semana no tenemos ningún aglomerado en alarma”

Política Adecuan semáforo epidemiológico y habilitan actividades en zonas de alto riesgo

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que es probable que la campaña de vacunación alcance hoy "al 50% de toda la población argentina" con la primera dosis de la inmunización contra la Covid 19 y destacó que, por primera vez, esta semana no hay "ningún aglomerado urbano" en situación de alarma sanitaria y epidemiológica."Está acelerándose mucho tanto la llegada de vacunas como la vacunación; hoy seguramente alcancemos al 50% de toda la población argentina con una primera dosis", remarcó la funcionaria en declaraciones a Radio La Red."La verdad es que la campaña avanza rápido, seguramente ahora, al implementar la estrategia de dar las segundas dosis, se va a enlentecer un poco el aumento de las primeras; eso es también esperable", advirtió Vizzotti.En ese sentido, recordó que hay que "atrasar lo más posible el ingreso de la variante Delta a la Argentina" mientras que siguen disminuyendo los casos."Por primera vez esta semana no tenemos ningún aglomerado urbano dentro de la clasificación de alarma. La gran mayoría está en descenso, en bajo o mediano riesgo", subrayó la ministra y destacó que la inmunización de la población ha ayudado a disminuir la infección, la hospitalización y la letalidad de la enfermedad."Estamos por debajo del pico de la primera ola por primera vez desde que empezó el año", destacó.Por otra parte, consultada por la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de que todos los estudiantes regresen a las aulas entre el 4 y el 23 de agosto, VIzzotti advirtió que "puede ser un riesgo" que haya un aumento de las personas en los espacios reducidos en invierno.En este marco, agregó que la vuelta a clases "suena como algo que podría ser más escalonado" en la Ciudad de Buenos Aires, pero que va a ser monitoreado para "generar las acciones correctivas" si hay un aumento de casos.Por último, adelantó que se estima "que en los próximos días va a haber novedades" en relación a las vacunas del laboratorio Moderna que va a permitir inmunizar a "adolescentes entre 12 y 17 años con condiciones de riesgo"."Una vez que lo aprueba la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), como son entidades regulatorias de alta vigilancia, Argentina siente que puede dar la autorización para el uso de emergencia y en esta situación particular, con la autorización el país de origen, es suficiente", detalló.