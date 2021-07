Último adiós a José Luis Dumé: familiares y amigos despidieron al ex intendente

Política Bordet y Bahl lamentaron el fallecimiento del ex intendente José Luis Dumé

Murió José Luis Dumé, ex intendente de Oro Verde. El fallecimiento del dirigente del Vecinalismo, se confirmó este martes, tras haber estado internado casi un mes en el Hospital de la Baxada de Paraná.Dumé fue intendente de Oro Verde, entre 2007 y 2019, en el marco del Vecinalismo, espacio político que lo tuvo como referente en la provincia.Los restos del ex mandatario fueron velados en el club de Oro Verde, del cual Dumé fue un ferviente colaborador. Familiares y amigos solicitaron no enviar ofrendas florales, sino que pedían que ese dinero fuera donando para las actividades de la institución deportiva.El cortejo fúnebre partió alrededor de las 9:30 hacia el cementerio “Paraíso de Paz”, y antes realizó una parada frente a la Municipalidad de Oro Verde, donde se desempeñó como intendente entre 2007 y 2019. Personal municipal realizó un operativo en las inmediaciones del club, para controlar que no se generen aglomeraciones.Cabe recordar que el ex intendente estuvo internado en grave estado en el nosocomio paranaense, tras haberse contagiado de Covid-19. Según se informó, le habían dado el alta de la enfermedad, pero al tiempo su salud desmejoró y este martes falleció. El hecho genera gran tristeza en la localidad del departamento Paraná.