Polo Obrero cortó calles frente al municipio: exigieron una audiencia con Bahl

Integrantes de Polo Obrero se movilizaron hacia el microcentro paranaense y cortaron las calles frente a la Municipalidad. Reclamaron una audiencia con el intendente, o no levantaban la protesta.“Pedimos una audiencia con el intendente Bahl o su secretaria para pedir por los merenderos, utensilios, elementos de higiene para los trabajadores esenciales, módulos alimentarios y viviendas dignas para las familias”, comunicó auna de las delegadas de Polo Obrero. También solicitaron la extensión de los servicios de luz y agua a los barrios que carecen de estas prestaciones y la reparación de calles destruidas en los barrios.“Tras la movilización que hicimos hace un par de semanas, nos dijeron que nos iban a llamar por teléfono para darnos una respuesta, pero hasta el día de hoy estamos esperando”, argumentó al sentenciar: “Nos quedaremos acá hasta que alguien nos atienda o nos llame por teléfono para darnos una fecha de audiencia con Bahl o su secretaria”.En la oportunidad, indicaron que solo iban a levantar el corte de calles Urquiza y Andrés Pazos “hasta que les den una respuesta favorable”.“En los barrios, la necesidad es cada vez más grande. Vemos chicos en los contenedores sacando para comer y es lamentable porque esta es una provincia muy rica”, argumentó la mujer al insistir: “Necesitamos una respuesta hoy, o si no nos movemos de acá”.“La necesidad es mucha. Hay que vivir en un barrio para ver la realidad de un chico que pide un pan o una taza de leche y no tenemos para darle”, cerró.