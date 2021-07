El municipio de Crespo adquirió un camión para el transporte de áridos

“Sumamos un nuevo equipamiento y con este equipo vamos tener una flota de cuatro camiones para el transporte de áridos”, dijo a, el Jefe Comunal. En este sentido, explicó que “como todavía faltan obras de pavimento, las cuadras no pavimentadas necesitan mantenimiento y hay que trasladar brosa, ripio y ese es el transporte de áridos que hacemos. Además se trata de material que se trae generalmente de la costa del Uruguay o de Corrientes y es importante contar con una nueva unidad para el traslado, ya que mejora el rendimiento del trabajo”.La inversión fue de unos 13 millones de pesos y se hizo por licitación pública.Consultado sobre la pandemia del coronavirus, Schneider indicó que “es una situación sanitaria compleja para todos; en Crespo los casos están a la baja. El año pasado en el peor momento tuvimos unos 40 casos por día y hoy estamos con pocos casos”.Tras ello, recordó que el hospital de Crespo, como no tiene alta complejidad, “recibe algunos casos y la atención de covid se hace mayormente en el sector privado que también recibe pacientes de toda la provincia. Y nadie se ha quedado sin atención, y eso es importante”.Sobre la marcha de la vacunación contra el covid, el Intendente de Crespo dijo que “se está llegando a los niveles de vacunación de otras ciudades, aunque se podría hacer mucho más ágil. Hemos ofrecido nuestra colaboración al hospital local para que la gente no tenga que esperar dos o tres horas por la vacuna, pero no ha sido recibida de la mejor manera”.“Más allá de eso, celebramos que todos puedan estar recibiendo, aunque sea, la primera dosis, eso ayuda un montón y esperemos que pronto podamos salir de esta compleja situación sanitaria”, agregó.Finalmente, Schneider manifestó que se está equipando la ambulancia que se adquirió para el sistema público de salud con el fondo creado con los aportes del funcionariado, que destinan un 15% de sus haberes para ayudar a la contingencia.