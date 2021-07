Rogel: “nuestro mayor objetivo es ser gobierno en Entre Ríos en el 2023”

Luego de la asamblea que realizó Alternativa Radical este sábado en la ciudad de Villaguay, el ex diputado nacional Fabián Rogel, expresó que “el objetivo central de nuestro sector, y así lo resolvimos en conjunto, es lograr brindarle a los entrerrianos una propuesta de gobierno que supere este estancamiento que en Entre Ríos lleva décadas”.Y siguió: “Esta provincia, que hace 168 años discutía de igual a igual con Buenos Aires qué país queríamos ser, hoy ha pasado a ser la hermana pobre de la Región Centro, que integra junto con Santa Fe y Córdoba, lo cual indica un enorme retroceso político, económico y social que tenemos que superar”.Los dirigentes de todos los departamentos reunidos en Villaguay hicieron hincapié en que no se puede desviar el esfuerzo y el estudio, sino que deben ponerlo al servicio del objetivo central que es ser gobierno en el 2023.A su turno, la diputada provincial Sara Foletto expresó que “no es que nos desentendamos de esta elección de medio término; lo que hacemos es mantener nuestra palabra y respetar nuestras resoluciones anteriores donde hemos fijado como alternativa conquistar el poder”. Asimismo recordó que “los análisis reiterativos que hemos hecho sobre los problemas de la UCR aparecen dos elementos: una pérdida de la identidad respecto del pensamiento del radicalismo, y en segundo lugar, una falta de vocación de poder. Y el poder – dijo la diputada- se define en el 2023”.Al hacer uso de la palabra, el dos veces intendente de Bovril, Alfredo Blochinger, expresó que “hay un cansancio de la ciudadanía en el justicialismo, por lo cual estamos convencidos de que en esta elección de medio tiempo Cambiemos se impondrá claramente”.Agregó el ex intendente que “las respuestas a la falta de vocación de poder se resuelven teniendo una candidatura a gobernador, en este caso en Entre Ríos, y para eso nosotros hemos propuesto la figura de Fabián Rogel como una síntesis de un proyecto de poder para superar este estancamiento que sufre la provincia de Entre Ríos”.