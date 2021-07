Camino a las PASO: los frentes electorales que competirán en Entre Ríos

Las fuerzas políticas de Entre Ríos inscribieron esta semana sus alianzas electorales, en una composición que muestraen el centro de la competencia electoral de cara a las PASO del 12 de setiembre.El oficialismo no tendrá internas, mientras que en Juntos por el Cambio habrá al menos dos espacios que presentarían sus propias listas, con vistas a la elección legislativa en la que Entre Ríos renueva cinco bancas de la Cámara de Diputados de la Nación.Bajo la denominación, el oficialismo aglutinó 10 partidos y si bien aún no definieron los candidatos del Frente, con el que el gobernador Gustavo Bordet obtuvo su reelección en 2019 con el 57,43% de los votos, desde el espacio aseguraron a Télam que la lista incluiría un hombre del mundo empresarial provincial.Asimismo, podrían integrar la lista actual la vicegobernadora Laura Stratta; las diputadas nacionales Carolina Gaillard o Mayda Cresto; el coordinador de Asuntos Municipales Región Centro de la Nación, Tomás Ledesma; o el intendente de la localidad de San Salvador, Lucas Larrarte, entre otros.El frente está integrado por el PJ entrerriano, el Movimiento por Todos; Frente Entrerriano Federal; Frente Grande; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Compromiso Federal, Unión Popular; el Partido del Trabajo y el Pueblo, el Partido Comunista y el Partido Solidario.En las últimas horas,confirmó que buscará "competir o compartir lista dentro" de ese frente, para "luchar contra la impunidad de los poderosos" y para "desintoxicar Entre Ríos y romper el pacto de poder".Por su parte,ratificó las alianzas establecidas anteriormente y presentará el frente integrado por la UCR, el PRO, el GEN, y el Movimiento Social Entrerriano.Además, se suman para esta elección ETER (Entre Todos Entre Ríos), Movimiento Integración y Desarrollo, UCeDe, RECREAR, Una Nueva Oportunidad (UNO), Coalición Cívica y Nuevo Espacio Ramirense.El diputado provincial y presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Esteban Vítor, confirmó aque la principal boleta presentará como candidatos al exministro del Interior de la Nación y con domicilio en Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO); y el actual diputado nacional Atilio Benedetti (UCR); pero detalló que "puede haber también otra (lista) en las PASO".Esa lista es apoyada por ex y actuales intendentes radicales de Entre Ríos, que solicitaron en un comunicado un consenso "con el mayor criterio de equidad y sentido común", y con "dos lugares para la UCR y uno para el PRO", lo que sería "un acuerdo justo, despojado de ambiciones personales".Asimismo, los intendentes radicales de Chajarí, Pedro Galimberti; y de Crespo, Darío Schneider, lanzaron el frente multipartidario “Entre Ríos Cambia" en el que confluyen distintos sectores políticos de la alianza Juntos por Entre Ríos.Por otro lado, la unidad nacional delse presentará en Entre Ríos con Nadia Burgos, militante social y coordinadora de Red Eco-socialista, como primera candidata a diputada nacional, explicaron a Télam desde ese movimiento de izquierda.El, único espacio del FIT con personería jurídica de Entre Ríos, irá en una lista junto con el; mientras que elpresentará sus candidatos en otra lista, por fuera de ese frente.Además, else desligó de las posibilidades de competir dentro de Juntos por Entre Ríos y presentará su propia lista, con integrantes de espacios socialistas y vecinales.