Educación sexual: Vizzotti se refirió al debate por la compra de penes de madera

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este sábado que el inesperado debate mediático y en redes sociales por la compra de 10.000 penes de madera para las campañas de educación sexual integral "no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos la ESI en nuestra sociedad".Vizzotti, a través de su cuenta de Twitter, agregó además que las prácticas sexuales protegidas "previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo".Una futura compra que el Ministerio de Salud hará en el marco de las campañas de "educación sexual integral", de 10.000 penes de madera pulidos, dispensers de preservativos y maletines de color turquesa generó una fuerte polémica en redes sociales."Gracias porque también dimensiona el valor de todas y todos quienes que trabajan para educar. Nuestro compromiso de favorecer el acceso a la información siempre", indicó Vizzotti.La licitación, realizada a través de la resolución 35/2021 incluye dispensers de preservativos, busca "asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción", con el propósito de "concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N° 23.798″.A través de la resolución 35 de 2021, indicaron en los considerandos que la adquisición de "los insumos solicitados permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y otras ITS en el marco de la Ley N° 23.798.Según publicó, el 24 de junio pasado, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Marcela Tirado, que reemplazó en el cargo a la actual ministra de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, le dio curso a un pedido de la Dirección de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis para la compra de materiales de promoción de salud sexual que incluyen la compra de 10.000 penes de madera pulida.El monto asignado por la cartera sanitaria a los materiales, que incluyen también dispensers de preservativos y maletines de color turquesa, asciende a $13.371.100.