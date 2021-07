ANSES: los nuevos pagos ya confirmados para agosto

Sociedad Confirmaron cuándo comenzará a pagarse el bono de 5000 pesos a jubilados

En el marco del plan de Argentina contra el Hambre, La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Desarrollo Social dieron a conocer diferentes ampliaciones y subas en distintos programas de asistencia y pagos para el próximo mes.Estas aplicarán para los jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar para SUAF.Los beneficios actualizarán sus montos por el delante de las cuotas del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), debido a que ya no se cuenta con el un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 2021) ni plus de 15000 pesos."Es un bono por única vez en agosto que se suma al aumento por la movilidad que llega en septiembre", explicó la titular del Anses, Fernanda Raverta en diálogo con Radio 10.Este martes, la funcionaria anunció el pago de un bono de $5000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.La jubilación mínima consta de $23.064, tras el último aumento del 12,12% de junio. Lo que deja como tope máximo $46.128 para poder cobrar el bono de $5000.Recibirán un bono extra por la diferencia hasta completar el techo aquellos beneficiaros con ingresos previsionales de entre $46.130 y $51.129,40.El próximo lunes 2 de agosto, Anses pondrá en marca la inscripción para jubilar a unas 155 mil mujeres que en la actualidad no cuentan con ingresos previsionales. Asimismo, se les reconocerá los años de aporte por el cuidado de sus hijos."Más del 90% de los argentinos en edad de jubilarse tienen cobertura previsional en el país, pero faltaban algunos y empezamos a buscar si había características similares entre las que faltaban", indicó la titular del Anses en una conferencia virtual.Por lo que, Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado tendrá las siguientes cualidades:-Tener 60 años cumplidos o más y tener hijos.-Se reconocerá un año por cada hijo o hija nacido más un año adicional si ese chico tiene una discapacidad.-Se contemplarán dos años de aporte si el hijo fue adoptado.-Se tomarán en cuenta como dos años adicionales de aportes si quien se presenta es titular de una Asignación Universal por Hijo (dado que el 80% de ellas no tiene más de cinco años de aportes).Para realizar el trámite, habrá que:-Pedir un turno al organismo previsional a través de la página web.-Una vez que se obtenga la fecha asignada, el ciudadano deberá asistir con las partidas de nacimiento originales de cada uno de los hijos.El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló que el calendario de agosto de la AUH de Anses incluirá el pago del 20% retenido para aquellos titulares que hayan presentado la Declaración Jurada (DDJJ) en junio.El pago del 20% se calcula en base a los meses del 2020. En total arroja un monto de hasta $7083,40, que se adicionará a los $4.503,86 (brutos).El Ministro de Desarrollo Social certificó las incorporaciones de las madres de siete hijos que cobren las Pensión No Contributiva (PNC) al beneficio de la Tarjeta Alimentar.Hay tres sumar de dinero disponible (desde $6.000 hasta $12.000) para cobrar dentro de la Tarjeta Alimentar para madres de siete hijos.-Familias que cobren la AUH con un hijo de hasta 14 años inclusive: cobran $6.000 por mes.-Familias que cobren la AUH con dos hijos de hasta 14 años inclusive: $9.000 por mes.-Familias que cobren la AUH con tres hijos o más, de hasta 14 años inclusive: $12.000 por mes.-Familias con siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC): $12.000 por mes.-Embarazadas que cobren la AUE: $6.000 por mes.-Personas con discapacidad que cobren la AUH, sin importar edad de los hijos: 6 mil, 9 mil o 12 mil pesos según tengan uno, dos, o desde tres hijos.Daniel Arroyo anticipó que se avanzará con la incorporación de las madres que hayan iniciado un embargo a través del SUAF."En el caso de las madres que hacen un embargo para poder cobrar, nos falta lo que nos faltó con el tema de mamás de siete hijos: la base de datos consolidada. Espero que pronto la podamos tener y a partir de ahí poder hacer la incorporación", concluyó.Luego del adelantamiento de las cuotas de subas del Salario Mínimo, Vital y Móvil, se confirmó el calendario de incrementos para los beneficiarios de Potenciar Trabajo.-Las liquidaciones de julio (se cobra en agosto) serán de $13.608.-Con el reajuste de agosto, se aplicará un adicional del 4% que deja un total a cobrar de $14.040.-Finalmente, con la última suba del 1% en septiembre, el monto alcanzará los $14.580.