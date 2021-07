Lanzaron un programa para armar el mapa genético de la Argentina

Este jueves se realizó el evento de lanzamiento del Programa Nacional de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr) con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza; el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; y el investigador y coordinador del proyecto, Rolando González-José.



La iniciativa se propone el diseño, puesta en marcha y consolidación de un muestreo de bioespecímenes y datos asociados de la población argentina, con el fin de contribuir a la creación de un biobanco de datos básicos abiertos que facilite cualquier investigación genómica biomédica y poblacional prioritaria para el país.



En el lanzamiento, el titular de la cartera de Ciencia remarcó la importancia de este programa y recordó "cuando en 2014 en un workshop sobre genómica, firmamos una carta de intención con esta propuesta que luego durmió durante todo el gobierno anterior porque no hubo voluntad política de que avanzara". El conocimiento científico juega un papel fundamental, es una herramienta para la toma de decisiones: "Por eso, desde el MINCyT decidimos dar este primer paso, que nos abre la posibilidad de generar conocimiento para luego diseñar políticas públicas adecuadas en el área de salud", sostuvo Salvarezza.



La conformación de un biobanco de referencia es un paso clave para potenciar la investigación biomédica, maximizar resultados estadísticos, detección de variantes genéticas y no genéticas implicadas en enfermedades comunes y/o raras, y el desarrollo de políticas públicas en materia de medicina de precisión (estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento, desarrollo de fármacos, etc.). En esta línea, es importante destacar el carácter federal de la iniciativa, ya que contempla nodos de muestreo en las diferentes regiones del país, aspecto clave para garantizar una adecuada cobertura de la diversidad biológica y no biológica de la población nacional.



Por su parte, el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, remarcó que "el foco de este programa está puesto en la relación entre salud y diversidad humana, apunta a dar un primer paso en la creación de un entorno institucional para generar evidencia científica acerca de las características genómicas de las argentinas y argentinos. Esto es, las características genéticas de nuestra población como condición de posibilidad para el desarrollo de estrategias de medicina de precisión. La meta es que cada paciente reciba un tratamiento específico según sus características genéticas".



A su turno, el investigador del CONICET y director del Centro Nacional Patagónico, a cargo de la iniciativa, Rolando González-José explicó el fundamento científico detrás del programa, para lo cual hay que remontarse al origen mismo de nuestra especie: "La diversificación de nuestro linaje tiene raíces mucho más profundas y complejas de lo que pensábamos hasta hace poco. Los eventos de hibridación y el mestizaje están en el nacimiento mismo de nuestra especie", explicó. "Y con su historia de migraciones, Latinoamérica no es la excepción de esta historia de mestizaje masivo que genera diversidad", agregó.



En este contexto, el especialista remarcó la importancia de la dimensión ética y de un abordaje político al problema de la disparidad: "La genómica está fallando en la diversidad", aseveró. Durante las últimas dos décadas, las poblaciones latinoamericanas han sido dramáticamente sub-representadas en los grandes estudios de análisis masivos de datos genómicos. Ello es el caldo de cultivo para inequidades que terminan impactando en nuestra población, que queda fuera de las grandes iniciativas de I+D biomédicas basadas en el enfoque de medicina de precisión.



El lanzamiento de este Programa parte de la concepción de un Estado árbitro de esas desigualdades, que busca emplear sus propios recursos y fortalecer la cooperación regional para atender las demandas de la Salud de nuestra población, con las características únicas e irrepetibles que la definen. "PoblAr entonces propone generar el entorno institucional y la evidencia científica, de I+D para que el país pueda implementar la medicina de precisión en la práctica clínica. El descubrimiento de estas variantes es el primer paso para el desarrollo de la medicina de precisión ya que muchas decisiones sobre salud pueden tomarse conociendo las características genéticas del paciente y/o de la población. La iniciativa, además, por explorar la diversidad genética y cultural de la Argentina, también podría impactar en planes de educación, basados en la reivindicación de la diversidad, de la multiculturalidad y de la identidad nacional", sostuvo González-José.



Por último, la presidenta del CONICET, Ana Franchi, celebró "la concreción de un trabajo que lleva muchos años e investigadores/as implicadas. Nuestra población es un collage genético dinámico bastante particular, porque seguimos teniendo distintas migraciones que van haciendo que la genética de nuestro país vaya cambiando. Por eso este proyecto se vuelve fundamental para el desarrollo de la medicina de precisión para todos y todas. Esta es una más de las asignaturas pendientes que recoge esta administración para alcanzar un país más justo, más inclusivo y más sano".



Interdisciplina e interinstitucionalidad: la articulación como clave para el desarrollo científico



El Programa PoblAr es una iniciativa del CONICET, ANLIS y las Universidades Nacionales de Córdoba, Jujuy y Misiones. El sistema científico-tecnológico nacional ya cuenta con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para afrontar la conformación de un biobanco nacional. Es decir que el programa que hoy se lanza propende a ser el ámbito de discusión de la articulación de esos recursos en el corto, mediano y largo plazo.



Por otro lado, la investigación y desarrollo que se impulsarán desde PoblAr convoca a diferentes instituciones del sistema científico y tecnológico, en pos de un proyecto misión-orientado con impactos concretos y cuantificables. En sus distintas fases (organización, muestreo federal, análisis y procesamiento de datos, traslación al sector salud) confluyen disciplinas como la genética, la medicina, la antropología biológica, la antropología social, la bioinformática, la medicina y la sociología, entre otras.



Innova-T forma parte del Consejo Asesor del programa junto a prestigiosas instituciones como CONICET, ANLIS, UBA – INBIRS, CIN, Fundación Sadosky y COFESA.



También estuvieron presentes en el acto de lanzamiento, la representante de Innova-T en el Consejo Asesor de Poblar, Dra. Mariana Berenstein; la investigadora del CONICET en el Instituto Leloir, Dra. Andrea Llera; el investigador del CONICET en el IEGEBA/UBA, Dr. Hernán Dopazo; mientras que los coordinadores regionales de PoblAr participaron de manera virtual.