Sociedad Rural de Entre Ríos reclamó diálogo y ser recibidos por el Gobernador

“Desde la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, observamos con suma preocupación la falta de diálogo entre el Gobierno de la provincia y las principales entidades productivas del campo argentino”, señala la entidad en un comunicado enviado a este medio.“Entendemos que la interacción con todos los sectores sociales y económicos por parte del gobierno de Entre Ríos debería ser lo habitual, no la excepción. Sin diálogo entre nuestros representantes y el campo, no se une ni se construye, sino que perdemos todos como sociedad”, consideró la SRA de Entre Ríos.“Desde el sector productivo resulta llamativo que el Gobernador de Entre Ríos no reciba a la Mesa de Enlace Provincial desde hace más de 5 años, que no responda al pedido de audiencia de la Mesa de Enlace Nacional, ni tampoco a las numerosas cartas enviadas por las entidades que representan a nuestro sector. También que su Ministro de la Producción sólo dialogue con su entorno y no con todos los que lo solicitan”, resaltó la entidad rural.“El Presidente de la Nación recibió al campo, los Gobernadores de Corrientes (Valdés) y el Chaco (Capitanich) también lo hicieron, hoy lo hará el de San Luis (Rodríguez Saa) y los mandatarios de La Pampa, Córdoba, Santa Fé, Salta y Jujuy se encuentran definiendo fechas. Es el momento de preguntarse por qué el campo y quienes lo trabajan, quedan excluidos en Entre Ríos por sus gobernantes, de todo acercamiento que se traduzca en conocimiento de sus realidades”, afirman en el escrito.“Desde nuestra entidad, solicitamos al Gobernador Gustavo Bordet una respuesta positiva ante el pedido de audiencia que se reitera desde el año 2016.No puede un gobierno mantenerse ajeno a un sector del cual depende en gran medida su evolución económica”, resaltaron desde la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos.