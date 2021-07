ATE convocó a una reunión de trabajadores profesionales del sector Salud

“Reparticiones del Estado están funcionando con la mayoría de trabajadores en situaciones de revista precarias, sin estabilidad laboral, lo que es un avasallamiento a los derechos del trabajador y un perjuicio para toda la población entrerriana”, denunció ATE.



El encuentro del martes tendrá “la finalidad de seguir organizando el sector de los trabajadores profesionales dependientes del Ministerio de Salud enmarcados en la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria”, indicó el sindicato.



Precisó que “se trata de un grupo de trabajadores que vienen desempeñándose en los distintos efectores de salud de la provincia en situaciones de revista precarias, sin la posibilidad de ingresar en la planta permanente de los centros asistenciales”.



Además advirtió que “con la incorporación de más servicios en el sistema sanitario provincial, acentuadas en el marco de la pandemia, no se ve un correlato en el aumento de cargos de planta permanente para cubrir este incremento de trabajadores para cubrir la creciente demanda”.



Por eso consideró “necesario que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto a la Legislatura provincial creando nuevos cargos en la planta de trabajadores permanentes que acompañe el incremento de las funciones del Estado”.



Luego apuntó: “En el proyecto de instructivo para pase a planta permanente, que se está discutiendo en este momento a partir de la Paritaria Provincial, desde nuestra organización solicitamos la creación de cargos necesarios ya que son miles los trabajadores en condiciones de precariedad laboral y pocos los cargos disponibles. Incluso, ya no solo en el ámbito de Salud, se han creado organismos sin proveer los cargos necesarios”.



“Hoy reparticiones del Estado están funcionando con la mayoría de trabajadores en situaciones de revista precarias, sin estabilidad laboral, lo que es un avasallamiento a los derechos del trabajador y un perjuicio para toda la población entrerriana. En estas condiciones el Estado no funciona de acuerdo a lo que necesita una provincia, como soporte del sistema productivo, para un verdadero desarrollo económico”, cuestionó ATE Entre Ríos.



Por último remarcó que “por esto es necesaria la organización y sindicalización de los trabajadores a través de la afiliación para fortalecernos como trabajadores y lograr mejores condiciones laborales y salarios dignos”. (APF)