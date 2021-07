Macri: “Tenemos 10% más de pobres y 100.000 muertos por coronavirus”

El ex presidente Mauricio Macri consideró que "con más humildad y menos ideología" las víctimas "podrían haber sido muchas menos" y remarcó que "al final" la Argentina tiene "10% más de pobres y 100 mil muertos", luego que el país alcanzó la citada cifra de fallecidos por la pandemia de coronavirus.



"Creo que con más humildad y menos ideología las cosas se podrían haber manejado mejor: más humildad para escuchar cuando todos pedíamos trabajar y que los chicos estén en el colegio; y menos ideología para comprar vacunas más rápido", aseguró el ex mandatario en declaraciones radiales.



Además, haciendo referencia a una frase que realizó el presidente Alberto Fernández el año pasado durante una entrevista, remarcó: "Al final tenemos 10% más de pobres y 100 mil muertos por coronavirus. Somos uno de los países que peor ha manejado la pandemia en todo el mundo".



"Prefiero tener 10% más de pobres que 100 mil muertos", había dicho Fernández en ese entonces.



"Es un hecho imperdonable no haber comprado todas las vacunas disponibles, había que comprar todas. Se optó por posiciones ideológicas, hasta esgrimieron ahorrar. ¿Qué ahorro frente al sufrimiento y ante un país que se paralizó?", manifestó Macri desde Suiza.



En ese sentido, consideró que "esa ineptitud" le hizo "un daño enorme" a los argentinos e indicó que "del otro lado de la cordillera Sebastián Piñera compró todas las vacunas disponibles y hoy tiene casi el 80% de la población vacunada".



Además, Macri sostuvo que "de la mano de la pandemia" el Gobierno encontró "una excusa maravillosa" para dictar "cuarentenas y restricciones", a la vez que dijo: "Mientras tanto, ellos circulan libremente, entran y salen del país y no permanecen aislados un solo día".



Asimismo, volvió a definir a las próximas elecciones como las más importantes desde la vuelta de la democracia".



"Ellos siempre han gobernado de esta manera, creen que el ejercicio del poder es someter, avasallar al otro y por eso esta elección para mí es la más importante desde la vuelta de la democracia, y debemos definir en qué sociedad queremos vivir, si en una democracia o una autocracia", aseveró.