El presidente Alberto Fernández afirmó que el Frente de Todos "va a ganar las elecciones" y convocó a la militancia a "advertir todo lo que el Gobierno hizo" durante la pandemia, al señalar que la emergencia "hizo olvidar el daño que hicieron aquellos que ahora vienen a explicar cómo debemos hacer", en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).



"Así como cada uno de ustedes estuvo en su lugar militante acompañándonos en este momento tan difícil, ahora los necesito más que nunca para advertir a los argentinos todo lo que hicimos en este tiempo", sostuvo Fernández en un mensaje enviado a un encuentro virtual de la Corriente Nacional de la Militancia.



El Presidente sostuvo que "la pandemia ha hecho olvidar el daño que hicieron aquellos que ahora vienen a explicarnos cómo debemos hacer", en alusión a la alianza opositora JxC.



"Por encima de lo que quieren vender, que quieren hablar de autocracia y de un Gobierno que quita libertades, acá vemos cómo todo funciona", subrayó el mandatario.



Y aseguró: "Vamos a ganar las elecciones y vamos a demostrar que los argentinos nos acompañan".



De la actividad, que se transmitió por videoconferencia, participaron el el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; y la diputada nacional y vicepresidenta del PJ, Cristina Álvarez Rodríguez.



"Necesito que salgamos con mucha fuerza y convicción, porque estamos en un país que, con mucho esfuerzo, ha logrado contener su sociedad con mucha ayuda del Estado", puntualizó Fernández en referencia a las asistencias del IFE, ATP y la Tarjeta Alimentar para los "sectores postergados", entre otras medidas.



Tras asegurar que la pandemia constituyó el "tiempo más difícil que le tocó a la Argentina", Fernández le pidió a la militancia "tener la misma fuerza para encarar" la campaña hacia las PASO del 12 de septiembre porque -enfatizó- "tenemos razón".



En referencia a la pandemia, Fernández destacó que Argentina fue "uno de los primeros países en empezar a vacunar en el mundo, en diciembre del año pasado. Nos dijeron mil cosas, que estábamos inoculando veneno, que comprábamos vacunas de segunda calidad y que andábamos coimeando para comprar vacunas. No escuchamos a nadie y seguimos vacunando", evocó.



Al respecto, resaltó que el país atraviesa "uno de los procesos de vacunación más rápidos".



"Tengo la certeza de que hemos hecho mucho para poder sobrellevar la pandemia, que también le costó mucho a la Argentina, porque cada muerto me causa un dolor enorme y no puedo dejar de pensar en esas pérdidas", dijo Fernández, al señalar que tiene la "tranquilidad de saber que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para evitarlo".



Por su parte, Rossi llamó a "militar el Frente de Todos en cada rincón del país" e instó a "convertir la desesperanza de los argentinos en expectativas y el enojo en sueños a concretar".



Filmus planteó que "es necesario fortalecer la unidad del Frente de Todos para asegurar el triunfo" y Álvarez Rodríguez señaló que lo que "se juega en estas elecciones es el futuro de la Argentina", se informó en un comunicado.



La consigna de la convocatoria virtual de la Corriente Nacional de la Militancia fue debatir "qué se juega la Argentina en las próximas elecciones".



También participaron los diputados Mara Brawer, Carolina Gaillard, Germán Martínez, Patricia Mounier, Blanca Osuna, Jorge Romero, Nancy Sand y Liliana Schwindt.