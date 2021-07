Sectores productivos destacaron la línea de créditos anunciado por el gobierno

Política Bordet anunció el lanzamiento de líneas de crédito para sectores productivos

"Desde el gobierno se está impulsando que el desarrollo de Entre Ríos sea sostenido", destacó Héctor Motta, presidente Grupo Motta tras el anuncio de las líneas de créditos blandos para el sector productivo por un total de 1.400 millones de pesos.En este sentido, Héctor Motta, calificó al encuentro con los diferentes sectores como "histórico".Apuntó que "el gobernador hizo unos anuncios muy importantes de líneas de créditos destinados a la producción, que tienen primero a la innovación. Se necesita innovar permanentemente y esto lo han entendido el gobernador, quien ha puesto una línea que está subvencionada por el Estado provincial, realmente le llegará a cada inversor, a cada productor, a una tasa muy accesible que hay que destacar".Valoró además, que "habrá créditos nuevos para nuevos inversores y emprendedores que también es una gran tarea la que hay por llevar por delante y creo que desde el gobierno se está impulsando que el desarrollo de Entre Ríos sea sostenido y una de estas formas es esta, que haya créditos disponibles, de fácil accesibilidad y tasas razonables para que realmente el inversor o emprendedor se sientan tentados a seguir invirtiendo o venir a invertir en la provincia".Por otro lado, Motta se refirió al presente del sector avícola y destacó que "Argentina con la avicultura está presente en más de 60 países. Es el trabajo de muchos años, diría que son 25 años que Argentina viene trabajando sin cesar en ganar mercados permanentemente".Puntualizó que "hemos podido incluso ingresar a mercados tan difíciles o esquivos como es Japón, o Canadá y porque no lograr o desear estar en el mercado americano, creo que es un gran mercado, con un alto poder adquisitivo y creo que hay que vencer barreras y creo que de la mano del gobernador Bordet y del acompañamiento del Presidente y el embajador juega un rol fundamental en Estados Unidos, es de esperar que en el mediano y corto plazo podamos vencer los obstáculos que hay para ingresar con nuestros productos avícolas en Estados Unidos, comenzaremos a lo mejor por los productos listos para usar y después seguiremos con la línea de crudos, pero la intención es estar en el mercado de Estados Unidos como estamos en otros mercados también".Por último, Motta, agradeció en representación del sector avícola de la provincia de Entre Ríos, ser tenidos en cuenta y expresó: "Estamos dispuestos a seguir invirtiendo en nuestra provincia, por nuestro país y para el bien de todos".En tanto, el presidente de Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Héctor Fratoni, agradeció poder "ser parte de la celebración de este contrato", y puntualizó que "la mayoría de los asociados están vinculados a la producción, no tenemos dudas que esto es uno de los motores que necesita la producción para ponerlo en marcha y ahí como dijo el gobernador impulsar los mil empleos".Aseguró: "No tengo dudas que este es el camino, celebramos que así sea, se va a dinamizar la producción, lo único que necesitamos es plasmarlo; el empresariado está dispuesto a colaborar. Siempre digo que en el ADN tenemos la impronta de seguir produciendo, dinamizando la provincia y darle prioridad a todos los entrerrianos, no tenemos dudas que este es el camino".A su turno, el presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, Silvio Farach, expresó su satisfacción por las nuevas medidas: "Bienvenidos y celebro porque forma parte de la economía que estos sectores tan importantes puedan dinamizar la economía de la provincia y el país, hoy están recibiendo y están siendo atendidos financieramente", puntualizó.En tanto, el gerente de Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), Eduardo Tonutti; recordó que desde hace mucho tiempo viene pidiendo para que la lechería de Entre Ríos pueda concretar ese potencial que tiene, "que hoy tiene, solamente, una participación del cuatro por ciento a nivel nacional con un potencial enorme para el futuro", indicó."Celebro este dato positivo que se está concretando hoy y que se haya escuchado", dijo Tonutti, al tiempo que recordó que "todavía hay productores de familias que tenemos que acompañar tanto, el gobierno como lo está haciendo en este momento, como la entidad financiera que es el Banco Entre Ríos y, obviamente, las industrias que también nos importa al sector".Tras ello, calificó la instancia como una noticia "positiva". "Creo que estamos yendo en el camino correcto", expresó.Por su parte, la gerenta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (Adimer) Antonella Fontana, comentó que dentro de la Cámara de Metalúrgicos tienen un abanico de actividades importantes distribuidos a lo largo de toda la provincia. En ese orden, dijo que "una de las líneas de crédito es para el sector de carrocerías. El cual, es un sector donde tenemos empresas muy importantes en la provincia y genera una gran cantidad de mano de obra", afirmó."Siempre es bueno que haya financiamiento para la parte de producción", indicó y agregó: "El sector metalúrgico, es un sector que viene creciendo. Seguimos con índices positivos, a pesar de que no hemos logrado todavía superar los índices de inicio de 2019. Pero, todos los meses se incrementan los índices", acotó Fontana."Es un sector que demanda mucha mano de obra. Así que todo lo que sea para mejorar y seguir potenciándolo. Muy agradecida desde la Asociación y de todos los empresarios", concluyó la referente del sector.